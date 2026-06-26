Новые гарантии для военнослужащих: что не могут забрать за долги

Военные ВСУ, молоток судьи. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Военные получили "иммунитет" от принудительного взыскания долгов. Теперь на время войны и ещё в течение года после её окончания судебные приставы не смогут изъять у них определённое имущество для погашения задолженности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон № 4833-IX.

Что изменилось для военных

Отныне исполнители не смогут изъять:

единственное жилье должника;

земельный участок, на котором оно находится.

Однако в законе прописаны несколько важных исключений, когда эти ограничения не действуют. Таким образом, защита не сработает, если:

жилье находится в ипотеке или под залогом;

долг связан с возмещением ущерба, причиненного уголовным правонарушением;

речь идет о компенсации ущерба в связи с травмой или смертью человека.

В то же время на другое имущество эти гарантии не распространяются. То есть исполнители могут списывать средства с банковских счетов или изымать другие вещи должника.

Кто может получить защиту

Новые правила действуют в отношении военнослужащих:

Вооруженных сил Украины;

Национальной гвардии;

Государственной специальной службы транспорта;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

других воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения.

При этом неважно, имеет ли человек официальный статус участника боевых действий или инвалидность вследствие войны.

Как воспользоваться гарантиями

Автоматически этот механизм защиты не срабатывает. Чтобы воспользоваться правами, военнослужащий должен обязательно сообщить о своём статусе государственного или частного исполнителя и подать соответствующее заявление.

Сделать это можно:

лично;

по почте;

в электронном виде с помощью КЭП или ЭЦП.

Подать документы также может представитель военнослужащего по доверенности.

К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий прохождение военной службы.

Специалисты предупреждают: если исполнители уже успели продать имущество или начали распределять взысканные средства между кредиторами, остановить этот процесс будет практически невозможно.

Поэтому военнослужащим советуют не дожидаться критического момента, а сразу официально уведомлять исполнительную службу о своём статусе.

Как проверить статус должника

Узнать, не возбуждено ли в отношении вас исполнительное производство, можно:

в приложении "Дія" в разделе "Исполнительные производства";

через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Как сообщали Новини.LIVE, военным и ветеранам могут компенсировать аренду жилья. Помощь получат защитники, которые лишились жилья, не могут вернуться домой или проходят лечение или реабилитацию. Сумма выплат зависит от города и составляет до 6 656 грн в крупных городах и несколько меньше — в других населенных пунктах.

Также Новини.LIVE писали, что военные во время службы могут не платить проценты по кредитам, а также избегать штрафов и пени за просрочку. Льгота распространяется и на их жен и мужей, но сам долг все равно нужно вернуть. Чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обратиться в банк с документами о службе.