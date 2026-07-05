Новую выплату в размере 10 000 грн получат не все военнослужащие в тылу: причина

Военнослужащие, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

В июле 2026 года украинские военнослужащие, несущие службу в тылу, получат новую надбавку к своему денежному довольствию. Речь идет о дополнительных 10 000 гривен, предусмотренных за выполнение служебных обязанностей. Впрочем, рассчитывать на эту доплату смогут не все защитники.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины № 266 от 30 июня 2026 года.

Кто из военнослужащих не получит плюс 10 000 гривен к денежному довольствию с июля

Как отмечается в документе, доплата не предусмотрена военнослужащим, которые:

временно выбыли из воинской части (военного учебного заведения) с сохранением должностей по месту службы в отпуск с сохранением денежного довольствия — за время пребывания в отпуске;

зачислены в распоряжение соответствующих командиров или освобождены от должностей (кроме периода временного исполнения обязанностей);

занимают должности курсантов в учебных воинских частях и в военных учебных заведениях;

уехали на обучение в учебные воинские части;

зачисленные в сменный состав воинских частей (подразделений) резерва и запасных рот.

Что ещё стоит знать

Напомним, что с июля 2026 года минимальное денежное обеспечение военнослужащих составит 30 000 гривен. Денежное обеспечение, как и надбавка тем, кто находится в тылу и обеспечивает подразделения, но не получает боевые вознаграждения, должно поступить до 20 июля.

Как сообщали Новини.LIVE, военным предоставляются различные льготы за защиту Родины. Так, например, они могут получить государственные гарантии в сфере жилищного обеспечения и выполнения кредитных обязательств. Этой поддержкой могут воспользоваться и ветераны, а также семьи погибших защитников.

Еще Новини.LIVE рассказывали о выплатах на оздоровление детям военных и о том, как их получить. В этом году государство выплачивает более 17 000 гривен. На эти деньги можно купить путевку в один из лагерей или санаториев.