На что обратить внимание при проверке новой 100-долларовой купюры

Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Обновленную банкноту номиналом 100 долларов, выпущенную в 2013 году, легко проверить на подлинность. Для этого необходимо обратить внимание на некоторые детали.

Об этом сообщает The US Currency Education Program.

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Как проверить новые 100 долларов на подлинность

В 2013 году центробанк США выпустил обновленную банкноту номиналом 100 долларов с новым дизайном и усовершенствованными элементами защиты. Поэтому, чтобы проверить доллары на подлинность, нужно обращать внимание на детали.

Во-первых, новые 100-долларовые банкноты выделяются ярким синим цветом. Обновленный дизайн включает увеличенный портрет и виньетку Бенджамина Франклина, а овальных рамок вообще больше нет.

Также стоит обратить внимание на бумагу, из которой изготовлены купюры - на ощупь они должны быть шероховатыми и бархатистыми. Также на всех банкнотах долларов США есть водяной знак - портрет Франклина.

Еще одной характерной чертой являются чернила, меняющие цвет. На новой 100-долларовой купюре цвет должен обязательно менять колокольчик в чернильнице. Кроме того, на банкноте есть трехмерная защитная полоска синего цвета, а также буква и номер, которые указывают на федеральный резервный банк, который ее выпустил.

На 100-долларовых купюрах нового образца, введенных в обращение в 2013 году, можно найти элементы микропечати, в частности, слова "USA", номинал мелким шрифтом, фраза "United States of America".

Напомним, в сентябре 2024 года значительно возрос спрос на валюту со стороны населения. Граждане приобрели долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.

Ранее мы писали, что правоохранители разоблачили организованную группу, которая занималась сбытом фальшивых долларовых банкнот через обменные пункты и использовала их для приобретения техники. Они распространяли поддельные купюры номиналом в 100 долларов, выпущенные в 2006 году.