На що звернути увагу при перевірці нової 100-доларової купюри

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Оновлену банкноту номіналом 100 доларів, випущену у 2013 році, легко перевірити на справжність. Для цього потрібно звернути увагу на деякі деталі.

Про це повідомляє The U.S. Currency Education Program.

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Як перевірити нові 100 доларів на справжність

У 2013 році центробанк США випустив оновлену банкноту номіналом 100 доларів з новим дизайном і вдосконаленими елементами захисту. Тому, аби перевірити долари на справжність, потрібно звертати увагу на деталі.

По-перше, нові 100-доларові банкноти виділяються яскравим синім кольором. Оновлений дизайн включає збільшений портрет і віньєтку Бенджаміна Франкліна, а овальних рамок взагалі більш немає.

Також варто звернути увагу на папір, з якого виготовлені купюри — на дотик вони повинні бути шорсткими і бархатистими. Також на всіх банкнотах доларів США є водяний знак — портрет Франкліна.

Ще однією характерною рисою є чорнило, що змінює колір. На новій 100-доларовій купюрі колір має обов'язково змінювати дзвіночок у чорнильниці. Крім того, на банкноті є тривимірна захисна смужка синього кольору, а також літера і номер, які вказують на федеральний резервний банк, що її випустив.

На 100-доларових купюрах нового зразка, введених в обіг у 2013 році, можна знайти елементи мікродруку, зокрема, слова "USA", номінал дрібним шрифтом, фраза "United States of America".

Нагадаємо, у вересні 2024 року суттєво зріс попит на валюту з боку населення. Громадяни придбали доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж було у серпні.

Раніше ми писали, що правоохоронці викрили організовану групу, що займалася збутом фальшивих доларових банкнот через обмінні пункти та використовувала їх для придбання техніки. Вони розповсюджували підроблені купюри номіналом 100 доларів, випущені у 2006 році.