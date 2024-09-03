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Новый военный сбор коснется не всех — в Раде дали объяснение

3 сентября 2024 12:13
Ксения Симонова - Редактор
Военный сбор в Украине вырастет — Гетманцев объяснил, кого коснется
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина
Ксения Симонова - Редактор

Украинский парламент не будет вводить военный сбор в размере 1% от доходов бизнеса, против чего ранее резко выступили предприниматели. В то же время, в законопроекте содержится норма о его повышении с 1,5% до 5% для физических лиц.

Об этом рассказал глава Налогового комитета ВРУ Даниил Гетманцев для издания "РБК-Украина".

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Речь идет о правительственном законопроекте №11416-д, который ожидает рассмотрения в Верховной Раде в первом чтении. Его планируют рассмотреть на этой пленарной неделе.

Как известно, инициаторы законопроекта заложили норму о введении военного сбора в размере 1% с доходов бизнеса. После возмущения в бизнес-среде и консультаций с властями в финальную редакцию законопроекта соответствующая норма не попала.

Как пояснил глава профильного комитета, с критикой соответствующей нормы выступили эксперты и бизнес.

"Там абсолютно понятна логика. Налог с оборота имеет несколько существенных недостатков. Во-первых, это новый налог. И это очень важно. Потому что любой новый налог — это хуже существующего налога. Существующий налог уже перераспределился на всю экономику, есть опыт его правоприменения, понятны пути избегания налогообложения и противодействия этому", — рассказал Гетманцев.

Он отметил, что налог с оборота имеет каскадный эффект: за время прохождения товара от производителя до конечного потребителя на каждом этапе начисляется налог с оборота и в итоге нужно платить не 1%, а 3%.

"Этот налог стимулирует создание вертикально интегрированных структур. А у нас такой цели нет. Мы не должны влиять на экономику деструктивным образом из-за налогов. Наоборот, налоги должны быть незаметны для экономики", — подчеркнул политик.

Еще одна причина — большое количество бизнеса, рентабельность которого минимальна, на грани 1% (опт, страхование, некоторые финуслуги).

Ввиду всего этого, инициаторы согласились с представителями бизнеса, что соответствующий налог деструктивный и неправильный.

В то же время, в случае его введения госбюджет пополнился бы на 48,5 млрд гривен в этом году.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине власти решительно настроены на существенное повышение военного сбора, который платит каждый гражданин из заработной платы. Это подтверждает доработанный правительственный проект по повышению налогов (проект №11416-д).

Ранее мы писали, что Государственная налоговая служба (ГНС) вскоре получит информацию о состоянии банковских счетов граждан за границей. Уже с 30 сентября 2024 года начнет поступать соответствующая информация от налоговых органов других стран.

Верховная Рада налоги Даниил Гетманцев законопроект военный сбор

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