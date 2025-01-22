Число безработных украинцев уменьшается - достигнут исторический минимум

Мужчина в Государственной службе занятости. Фото: УНИАН

По состоянию на конец декабря 2024 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине достигло исторического минимума — 94,2 тысячи человек. Из них подавляющее большинство, около 80% (75,8 тысячи человек), составляют женщины.

Соответствующие данные обнародовал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и подчеркнул, что зарегистрированные безработные — это украинцы в поисках работы, которые зарегистрировались в центрах занятости, чтобы получать выплаты по безработице.

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Однако, добавил парламентарий, этот показатель не отражает реальную картину безработицы. Еще до начала войны официальная статистика охватывала лишь около 20% фактической безработицы, которая оценивается по методологии Международной организации труда через опрос домохозяйств.

По мнению Гетманцева, основными причинами низкого уровня регистрации остаются слабые стимулы для обращения в центры занятости:

низкие выплаты;

несоответствие предлагаемых вакансий квалификации соискателей;

бюрократические трудности.

Что происходит с безработицей в последние годы

Гетманцев подчеркнул, что после начала войны эти тенденции обострились. Массовый выезд граждан за границу, ужесточение воинского учета и другие факторы привели к существенному снижению количества зарегистрированных безработных, преимущественно среди мужчин. В результате официальная статистика начала демонстрировать преимущественно "женское лицо" безработицы.

Несмотря на это, официальные данные существенно расходятся с реальностью, добавил депутат. Так, по оценкам Национального банка Украины и правительства, фактический уровень безработицы составляет 14-18% экономически активного населения. Это означает, что реальное количество безработных может достигать 1,8-2,2 миллиона человек, что в 20 раз превышает официально зарегистрированный уровень.

К концу 2024 года число зарегистрированных безработных достигло очередного рекордного минимума. Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

"Парадокс в том, что высокая безработица сосуществует со значительным дефицитом профессиональных кадров (как следует из опросов бизнеса и темпов роста официальных зарплат). Это свидетельствует о глубоких диспропорциях на рынке труда и высокой структурной безработице, обусловленной изменениями в структуре экономики и потоками миграции из-за войны", — констатировал Гетманцев.

Напомним, что уже с января этого года государство будет начислять больше выплат официально зарегистрированным безработным. Кроме того больше денег будут получать и компании, которые сделают комфортные условия для труда людям с особыми потребностями.

Также сообщалось, что с середины 2026 года граждане с частичной потерей трудоспособности дольше будут получать пособие по безработице. Также увеличится размер выплат, а это позволит украинцам пользоваться стабильной финансовой поддержкой, пока они ищут работу.