Работа в Украине — какие проблемы на рынке труда во время войны

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

На украинском рынке труда во время войны обостряется ситуация с достаточным количеством квалифицированных специалистов, из-за чего работодатели активизировались с размещением вакансий. В то же время, у компаний улучшаются дела по уровню обещанных заработных плат.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua и данные Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Ситуация на рынке труда во время войны

Полномасштабная война повлияла на географию рынка труда. В начале военных действий с конца зимы 2022 года число размещенных вакансий на кадровых сайтах рекордно упало, а соискателей работы существенно возросло. Однако со временем ситуация стала стабилизироваться. В "спокойных" регионах рынок труда возобновился до довоенного уровня, а в западных областях даже превысил.

Источник: Work.ua

Предприятия были вынуждены релоцироваться из опасных регионов. В новых областях, соответственно, выросло количество предложений работы. А именно:

Закарпатской (171%),

Ивано-Франковской (157%),

Хмельницкой(132%),

Черновицкой (129%)

Львовской (128%).

Наибольшее количество предложений работы на конец прошлого года фиксировали:

в Киевской области — 33,17 тыс.;

в Днепропетровской — 8,97 тыс.;

во Львовской — 8,77 тыс.;

в Одесской — 6,35 тыс.;

в Харьковской — 3,45 тыс.

В то же время, граждане больше всего ищут работу в Киеве и области, Харьковской и Винницкой областях.

Источник: Work.ua

Как изменились зарплаты за время войны

За время войны работодатели в борьбе за квалифицированные кадры активно поднимали заработные платы. Так, по данным сайта Work.ua, в феврале 2022 года средняя заработная плата в стране была на уровне 14,4 тыс. грн, а в декабре 2023-го — 19 тыс. грн.

В частности, в прошлом году средняя зарплата повысилась на 27%, а на 50% выросли доходы таких специалистов:

у составителей — с 11 тысяч до 18,5 тысяч гривен;

у медиапродюсеров — с 20 тысяч до 32,5 тысяч гривен;

у автослесарей — с 22,5 тысячи до 33,75 тысяч гривен;

у высотников — с 20 тысяч до 30 тысяч гривен;

у технологов мебели — с 20 тысяч до 30 тысяч гривен.



По данным Нацбанка, рост заработной платы произошел неравномерно по разным видам деятельности. В частности, в третьем квартале прошлого года средние зарплаты в реальном измерении в торговле, информационных технологиях и ряде других ВЭД стали выше, чем были до войны. В то время как в отдельных сферах услуг, строительстве, образовании и транспорте стали ниже довоенных показателей.

Несмотря на это, НБУ прогнозирует рост зарплат, в виду инфляции. В этом году номинальная зарплата может прибавить 15,8%, а реальная (вместе с инфляцией) — 6,9%.

Работодатели в дальнейшем будут предлагать большие зарплаты из-за нехватки квалифицированных кадров.

Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году сумма незаконно израсходованных страховых средств Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и финансовых санкций, подлежащих уплате, достигла одного миллиарда гривен. Эксперты назвали самые распространенные ошибки при выплате "больничных", из-за которых штрафуют и возвращают деньги.

Так мы писали, что украинцы имеют право на помощь по временной потере трудоспособности, что призвана компенсировать потерянный заработок. Эксперты рассказали, как посчитать размер пособия по больничным в 2024 году.