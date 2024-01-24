Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Новые зарплаты и острый дефицит кадров — проблемы рынка труда во время войны arrow

Новые зарплаты и острый дефицит кадров — проблемы рынка труда во время войны

24 января 2024 13:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — какие проблемы на рынке труда во время войны
Деньги в кошельке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинском рынке труда во время войны обостряется ситуация с достаточным количеством квалифицированных специалистов, из-за чего работодатели активизировались с размещением вакансий. В то же время, у компаний улучшаются дела по уровню обещанных заработных плат.

Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua и данные Национального банка Украины (НБУ).

Читайте также:

Ситуация на рынке труда во время войны

Полномасштабная война повлияла на географию рынка труда. В начале военных действий с конца зимы 2022 года число размещенных вакансий на кадровых сайтах рекордно упало, а соискателей работы существенно возросло. Однако со временем ситуация стала стабилизироваться. В "спокойных" регионах рынок труда возобновился до довоенного уровня, а в западных областях даже превысил.

 

работа
Источник: Work.ua

Предприятия были вынуждены релоцироваться из опасных регионов. В новых областях, соответственно, выросло количество предложений работы. А именно:

  • Закарпатской (171%),
  • Ивано-Франковской (157%),
  • Хмельницкой(132%),
  • Черновицкой (129%)
  • Львовской (128%).

Наибольшее количество предложений работы на конец прошлого года фиксировали:

  • в Киевской области — 33,17 тыс.;
  • в Днепропетровской — 8,97 тыс.;
  • во Львовской — 8,77 тыс.;
  • в Одесской — 6,35 тыс.;
  • в Харьковской — 3,45 тыс.

В то же время, граждане больше всего ищут работу в Киеве и области, Харьковской и Винницкой областях.

 

работа
Источник: Work.ua

Как изменились зарплаты за время войны

За время войны работодатели в борьбе за квалифицированные кадры активно поднимали заработные платы. Так, по данным сайта Work.ua, в феврале 2022 года средняя заработная плата в стране была на уровне 14,4 тыс. грн, а в декабре 2023-го — 19 тыс. грн.

В частности, в прошлом году средняя зарплата повысилась на 27%, а на 50% выросли доходы таких специалистов:

  • у составителей — с 11 тысяч до 18,5 тысяч гривен;
  • у медиапродюсеров — с 20 тысяч до 32,5 тысяч гривен;
  • у автослесарей — с 22,5 тысячи до 33,75 тысяч гривен;
  • у высотников — с 20 тысяч до 30 тысяч гривен;
  • у технологов мебели — с 20 тысяч до 30 тысяч гривен.


По данным Нацбанка, рост заработной платы произошел неравномерно по разным видам деятельности. В частности, в третьем квартале прошлого года средние зарплаты в реальном измерении в торговле, информационных технологиях и ряде других ВЭД стали выше, чем были до войны. В то время как в отдельных сферах услуг, строительстве, образовании и транспорте стали ниже довоенных показателей.

Несмотря на это, НБУ прогнозирует рост зарплат, в виду инфляции. В этом году номинальная зарплата может прибавить 15,8%, а реальная (вместе с инфляцией) — 6,9%.

Работодатели в дальнейшем будут предлагать большие зарплаты из-за нехватки квалифицированных кадров.

 

зарплаты
Источник: Work.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в 2023 году сумма незаконно израсходованных страховых средств Пенсионного фонда Украины (ПФУ) и финансовых санкций, подлежащих уплате, достигла одного миллиарда гривен. Эксперты назвали самые распространенные ошибки при выплате "больничных", из-за которых штрафуют и возвращают деньги.

Так мы писали, что украинцы имеют право на помощь по временной потере трудоспособности, что призвана компенсировать потерянный заработок. Эксперты рассказали, как посчитать размер пособия по больничным в 2024 году.

зарплаты
работа
деньги
рынок труда
вакансии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме