Работа в Украине — какие проблемы на рынке труда во время войны

Новые зарплаты и острый дефицит кадров — проблемы рынка труда во время войны
На украинском рынке труда во время войны обостряется ситуация с достаточным количеством квалифицированных специалистов, из-за чего работодатели активизировались с размещением вакансий. В то же время, у компаний улучшаются дела по уровню обещанных заработных плат.
Об этом свидетельствуют данные кадрового портала Work.ua и данные Национального банка Украины (НБУ).
Ситуация на рынке труда во время войны
Полномасштабная война повлияла на географию рынка труда. В начале военных действий с конца зимы 2022 года число размещенных вакансий на кадровых сайтах рекордно упало, а соискателей работы существенно возросло. Однако со временем ситуация стала стабилизироваться. В "спокойных" регионах рынок труда возобновился до довоенного уровня, а в западных областях даже превысил.
Предприятия были вынуждены релоцироваться из опасных регионов. В новых областях, соответственно, выросло количество предложений работы. А именно:
- Закарпатской (171%),
- Ивано-Франковской (157%),
- Хмельницкой(132%),
- Черновицкой (129%)
- Львовской (128%).
Наибольшее количество предложений работы на конец прошлого года фиксировали:
- в Киевской области — 33,17 тыс.;
- в Днепропетровской — 8,97 тыс.;
- во Львовской — 8,77 тыс.;
- в Одесской — 6,35 тыс.;
- в Харьковской — 3,45 тыс.
В то же время, граждане больше всего ищут работу в Киеве и области, Харьковской и Винницкой областях.
Как изменились зарплаты за время войны
За время войны работодатели в борьбе за квалифицированные кадры активно поднимали заработные платы. Так, по данным сайта Work.ua, в феврале 2022 года средняя заработная плата в стране была на уровне 14,4 тыс. грн, а в декабре 2023-го — 19 тыс. грн.
В частности, в прошлом году средняя зарплата повысилась на 27%, а на 50% выросли доходы таких специалистов:
- у составителей — с 11 тысяч до 18,5 тысяч гривен;
- у медиапродюсеров — с 20 тысяч до 32,5 тысяч гривен;
- у автослесарей — с 22,5 тысячи до 33,75 тысяч гривен;
- у высотников — с 20 тысяч до 30 тысяч гривен;
- у технологов мебели — с 20 тысяч до 30 тысяч гривен.
По данным Нацбанка, рост заработной платы произошел неравномерно по разным видам деятельности. В частности, в третьем квартале прошлого года средние зарплаты в реальном измерении в торговле, информационных технологиях и ряде других ВЭД стали выше, чем были до войны. В то время как в отдельных сферах услуг, строительстве, образовании и транспорте стали ниже довоенных показателей.
Несмотря на это, НБУ прогнозирует рост зарплат, в виду инфляции. В этом году номинальная зарплата может прибавить 15,8%, а реальная (вместе с инфляцией) — 6,9%.
Работодатели в дальнейшем будут предлагать большие зарплаты из-за нехватки квалифицированных кадров.
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