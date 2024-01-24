Робота в Україні — які проблеми на ринку праці під час війни

Гроші у гаманці. Фото: Unplush

На українському ринку праці під час війни загострюється ситуація з достатньою кількістю кваліфікованих фахівців, через що роботодавці активізувалися з розміщенням вакансій. Водночас, у компаній поліпшуються справи щодо рівня обіцяних заробітних плат.

Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua та дані Національного банку України (НБУ).

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Ситуація на ринку праці під час війни

Повномасштабна війна вплинула географію ринку праці. На початку воєнних дій, з кінця зими 2022 року, число розміщених вакансій на кадрових сайтах рекордно впала, а шукачів роботи істотно зросла. Проте з часом ситуація почала стабілізуватися. У "спокійних" регіонах ринок праці поновився до довоєнного рівня, а в західних областях — навіть перевищив.

Джерело: Work.ua

Підприємства були змушені релокуватися з небезпечних регіонів. У нових областях, відповідно, зросла кількість пропозицій роботи. саме:

Закарпатській (171%),

Івано-Франківській (157%),

Хмельницькій(132%),

Чернівецькій (129%)

Львівській (128%).

Найбільшу кількість пропозицій роботи на кінець минулого року фіксували:

у Київській області — 33,17 тис.;

у Дніпропетровській — 8,97 тис.;

у Львівській — 8,77 тис.;

в Одеській — 6,35 тис.;

у Харківській — 3,45 тис.

Водночас, громадяни найбільше шукають роботу у києві та області, Харківській та Вінницькій областях.

Джерело: Work.ua

Як змінилися зарплати за час війни

За час війни роботодавці у боротьбі за кваліфіковані кадри активно піднімали заробітні плати. Так, за даними сайту Work.ua, у лютому 2022-го середня заробітна плата в країні була на рівні 14,4 тис. грн, а в грудні 2023-го – 19 тис. грн.

Зокрема, торік середня зарплата підвищилась на 27%, а на 50% зросли доходи таких фахівців:

в укладачів — з 11 тисяч до 18,5 тисячі гривень;

у медіапродюсерів — з 20 тисяч до 32,5 тисячі гривень;

у автослюсарів — з 22,5 тисячі до 33,75 тисяч гривень;

у висотників — з 20 тисяч до 30 тисяч гривень;

у технолога меблів — з 20 тисяч до 30 тисяч гривень.



За даними Нацбанку, зростання заробітної плати відбулось нерівномірно за різними видами діяльності. Зокрема, у третьому кварталі минулого року середні зарплати у реальному вимірі в торгівлі, інформаційних технологіях та низці інших ЗЕД стали вищі, ніж були до війни. Тоді як в окремих сферах послуг, будівництві, освіті та транспорті стали нижчі за довоєнні показники.

Попри це, НБУ прогнозує зростання зарплат, але з огляду на інфляцію. Цього року номінальна зарплата може додати 15,8%, а реальна (разом з інфляцією) — 6,9%.

Роботодавці надалі пропонуватимуть великі зарплати через нестачу кваліфікованих кадрів.

Джерело: Work.ua

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