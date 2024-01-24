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Нові зарплати та гострий дефіцит кадрів — проблеми ринку праці під час війни

24 січня 2024 13:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Робота в Україні — які проблеми на ринку праці під час війни
Гроші у гаманці. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському ринку праці під час війни загострюється ситуація з достатньою кількістю кваліфікованих фахівців, через що роботодавці активізувалися з розміщенням вакансій. Водночас, у компаній поліпшуються справи щодо рівня обіцяних заробітних плат.

Про це свідчить інформація кадрового порталу Work.ua та дані Національного банку України (НБУ).

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Ситуація на ринку праці під час війни

Повномасштабна війна вплинула географію ринку праці. На початку воєнних дій, з кінця зими 2022 року, число розміщених вакансій на кадрових сайтах рекордно впала, а шукачів роботи істотно зросла. Проте з часом ситуація почала стабілізуватися. У "спокійних" регіонах ринок праці поновився до довоєнного рівня, а в західних областях — навіть перевищив.

 

робота
Джерело: Work.ua

Підприємства були змушені релокуватися з небезпечних регіонів. У нових областях, відповідно, зросла кількість пропозицій роботи.  саме:

  • Закарпатській (171%),
  • Івано-Франківській (157%),
  • Хмельницькій(132%),
  • Чернівецькій (129%)
  • Львівській (128%).

Найбільшу кількість пропозицій роботи на кінець минулого року фіксували:

  • у Київській області — 33,17 тис.;
  • у Дніпропетровській — 8,97 тис.;
  • у Львівській — 8,77 тис.;
  • в Одеській — 6,35 тис.;
  • у Харківській — 3,45 тис.

Водночас, громадяни найбільше шукають роботу у києві та області, Харківській та Вінницькій областях.

 

робота
Джерело: Work.ua

Як змінилися зарплати за час війни

За час війни роботодавці у боротьбі за кваліфіковані кадри активно піднімали заробітні плати. Так, за даними сайту Work.ua, у лютому 2022-го середня заробітна плата в країні була на рівні 14,4 тис. грн, а в грудні 2023-го – 19 тис. грн.

Зокрема, торік середня зарплата підвищилась на 27%, а на 50% зросли доходи таких фахівців:

  • в укладачів — з 11 тисяч до 18,5 тисячі гривень;
  • у медіапродюсерів — з 20 тисяч до 32,5 тисячі гривень;
  • у автослюсарів — з 22,5 тисячі до 33,75 тисяч гривень;
  • у висотників — з 20 тисяч до 30 тисяч гривень;
  • у технолога меблів — з 20 тисяч до 30 тисяч гривень.


За даними Нацбанку, зростання заробітної плати відбулось нерівномірно за різними видами діяльності. Зокрема, у третьому кварталі минулого року середні зарплати у реальному вимірі в торгівлі, інформаційних технологіях та низці інших ЗЕД стали вищі, ніж були до війни. Тоді як в окремих сферах послуг, будівництві, освіті та транспорті стали нижчі за довоєнні показники.

Попри це, НБУ прогнозує зростання зарплат, але з огляду на інфляцію. Цього року номінальна зарплата може додати 15,8%, а реальна (разом з інфляцією) — 6,9%.

Роботодавці надалі пропонуватимуть великі зарплати через нестачу кваліфікованих кадрів.

 

зарплати
Джерело: Work.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2023 році сума незаконно витрачених страхових коштів Пенсійного фонду України (ПФУ) та фінансових санкцій, що належать до сплати, сягнула одного мільярда гривень. Експерти назвали найпоширеніші помилки під час виплати "лікарняних", через які штрафують та повертають гроші.

тако ми писали, що українці мають право на допомогу з тимчасової втрати працездатності, що покликана компенсувати втрачений заробіток. Експерти розповіли, як порахувати розмір допомоги за лікарняними у 2024 році.

зарплати
робота
гроші
ринок праці
вакансії

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