Деньги на аренду жилья — кому в Киеве компенсируют расходы

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Жители Святошинского района Киева, жилье которых повредили ВС РФ во время массированной воздушной атаки 24 апреля 2025 года, получат от города денежную компенсацию. Получив средства, люди оплатят арендованное жилье.

Об этом заявил в эфире телеканала Киев24 заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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По его словам, город оплатит киевлянам временное жилье, пока будет продолжаться восстановление поврежденных домов. С таким предложением согласились все пострадавшие семьи.

"Я думаю, что это будет самый простой выход, учитывая то, что люди не хотят переезжать далеко от своего места жительства, поскольку завязаны на садиках, школах, местах работы. Когда мы им предлагаем размещение в других районах Киева, то не всегда это воспринимается", — сказал Поворозник.

Сейчас около 600 человек обратились за материальной помощью. Частично выплаты уже осуществляются, но еще продолжается процесс оформления документов. Заместитель председателя КГГА также сообщил, что к восстановлению жилья подключаются меценаты, которые согласились оказать помощь в ремонте пострадавших помещений.

Сколько еще выплачивают киевлянам

Отметим, что жители города, если их жилье подверглось разрушениям во время ракетных и дроновых атак, получают дополнительную финансовую помощь от города. Как рассказывал ранее руководитель Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Руслан Свитлый рассказывал, что речь идет о помощи в размере 10 тыс. гривен.

Напомним, некоторым киевлянам в 2025 году будут выплачивать до 10 тыс. грн денежной помощи. Известно, кто именно может претендовать на такие выплаты.

Также мы рассказывали, что в Украине финансово поддержат ветеранов и людей, пострадавших от войны. Свои выплаты они получат накануне празднования Дня Независимости Украины.