Виплати киянам — як отримати грошову допомогу через складні життєві обставини

Людина за столом складає гривні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві жителям, якщо в їхніх сім'ях середньомісячний дохід на людину не перевищує 4 722 грн, виплачують з міського бюджету додаткову фінансову підтримку. Для цього лише потрібно підтвердити існування складних життєвих обставин.

Про це йдеться на сайті Київської міської держадміністрації (КМДА).

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Як отримати допомогу від міста

Як зазначається, у 2025 році процес звернення для отримання виплат суттєво спростили. Так, раніше кияни для цього зверталися особисто через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), депутатів Київради, народних депутатів, КМДА або надсилали заяву поштою через Департамент соціальної та ветеранської політики. Наразі ж потрібно:

пройти реєстрацію на Порталі послуг;

заповнити заяву;

завантажити необхідні документи.

Виплату можна отримати один раз на рік. Про статус своєї заявки можна дізнаватися в особистому кабінеті. Рішення щодо виплати надходитиме через сповіщення у застосунку "Київ Цифровий".

Скільки виплачують киянам у 2025 році

За інформацією на Порталі послуг, розмір допомоги коливається від 500 до 10 тис. грн. Щоби зареєструвати свою заявку онлайн, знадобляться такі документи:

скан-копія паспорта або ID-картки;

довідка про доходи всіх членів сім’ї за попередні шість місяців;

документи, що підтверджують складні життєві обставини;

IBAN — номер соціального банківського рахунку;

скан-копія довідки ВПО.

Нагадаємо, що в українців, які через війну виїхали з рідних домівок, а згодом повернулися на місце постійного проживання, є можливість отримати понад 10 тис. грн. Така нагода буде у жителів Сумської області.

Також ми розповідали, що роботодавцям, якщо вони пропонують роботу вразливим категоріям громадян, надають по 14,34 тис. грн. Кошти виплачуватимуть упродовж трьох місяців на покриття витрат в оплаті праці.