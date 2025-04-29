Гроші на оренду житла — кому у Києві компенсують витрати

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Жителі Святошинського району Києва, житло яких пошкодили ЗС РФ під час масованої повітряної атаки 24 квітня 2025 року, отримають від міста грошову компенсацію. Отримавши кошти, люди сплатять за орендоване житло.

Про це заявив в етері телеканалу Київ24 заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Компенсація на оренду житла — що відомо

За його словами, місто оплатить киянам тимчасове житло, допоки триватиме відновлення пошкоджених будинків. З такою пропозицією погодилися усі постраждалі родини.

"Я думаю, що це буде найпростіший вихід, враховуючи те, що люди не хочуть переїжджати далеко від свого місця проживання, оскільки зав'язані на садочках, школах, місцях роботи. Коли ми їм пропонуємо розміщення в інших районах Києва, то не завжди це сприймається", — сказав Поворозник.

Наразі близько 600 осіб звернулися за матеріальною допомогою. Частково виплати вже здійснюються, але ще триває процес оформлення документів. Заступник голови КМДА також повідомив, що до відновлення житла підключаються меценати, які погодилися надати допомогу в ремонті постраждалих помешкань.

Скільки ще виплачують киянам

Зауважимо, що жителі міста, якщо їхнє житло зазнало руйнувань під час ракетних та дронових атак, отримують додаткову фінансову допомогу від міста. Як розповідав раніше керівник Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА Руслан Світлий розповідав, мова йде про допомогу у розмірі 10 тис. гривень.

Нагадаємо, деяким киянам у 2025 році виплачуватимуть до 10 тис. грн грошової допомоги. Відомо, хто саме може претендувати на такі виплати.

Також ми розповідали, що в Україні фінансово підтримають ветеранів та людей, постраждалих від війни. Свої виплати вони отримають напередодні святкування Дня Незалежності України.