Денежная помощь на детей — кто и как может получить до 40 тыс. грн

Дети играют в комнате. Фото: Pexels

В Украине доступна новая денежная помощь для детей до 40 тыс. гривен. Выплаты могут оформить приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи опекунов детей, которые сейчас находятся за границей.

Об этом сообщает издание Visitukraine.

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Кто имеет право на помощь

Деньги предоставляют приемным семьям, детским домам семейного типа и семьям опекунов (попечителям), которые приняли двое и более несовершеннолетних детей, на момент обращения находящихся за границей.

Помощь доступна на всей территории Украины, кроме временно оккупированной и территории активных/возможных боевых действий.

Средства выплатят законному представителю детей.

Какие суммы выплат на детей

Суммы помощи отличаются и зависят от того, в какой стране находится ребенок:

25 тыс. гривен — для детей, которые на время обращения находились в таких странах: Польша, страны Восточной Европы (Болгария, Венгрия, Молдова, Румыния, Словакия и Чехия).

35 тыс. гривен — ребенок находится в Германии, странах Западной и Северной Европы (в Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Нидерланды, Франции, Греции, Испании, Италии, Хорватии, Дании), Норвегии, Швеции, Латвии, Литве, Эстонии и т. д.).

40 тыс. гривен — ребенок находится в Турции, Грузии, Армении, Азербайджане, других странах.

Как подать заявку на помощь

Для участия в программе следует обратиться в уполномоченные органы и службы по делам детей по адресу своего пребывания.

После этого уполномоченные органы и службы по делам детей направят официальное письмо о предоставлении помощи для обеспечения прав детей, находящихся за пределами Украины, на семью и осуществление их устройства в семейные формы воспитания на е-почту организации: office@sos-ukraine. org.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить ваучер на 4,25 тыс. грн от общественной организации "Широкая степь". Помощь доступна в четырех областях.

Также мы писали, что украинцы по государственной программе "Власна справа" могут получить микрогранты от 50 тыс. до 250 тыс. гривен. Средства можно направить покупку или лизинг оборудования, сырья или других материалов, необходимых для бизнеса.