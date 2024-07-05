Гранти на бізнес — як отримати безповоротну допомогу на власну справу у 2024 році

Гроші на бізнес — як простим українцям отримати грант на власну справу
Українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. В її рамках кошти можна спрямувати купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.
Про це йдеться на порталі Міністерства економіки.
Умови надання грантів за програмою "Власна справа"
За відповідною грантовою програмою, прості українці можуть отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень, а в Харківській області — до 500 тис. гривень.
Кошти можуть отримати як чинні підприємці, так і люди без досвіду такої діяльності. Обов’язкова умова надання грантів — створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранту.
Подавати заявки на отримання грантів можуть майбутні підприємці, чинні фізособи-підприємці або юридичні особи:
- які не перебувають/не здійснюють господарську діяльність на окупованій території країни;
- які не здійснюють господарську діяльність на території Росії;
- на яких не поширені санкції;
- не порушені справи про банкрутство;
- відсутні кримінальні справи у минулому за корупцію;
- які не мають боргів перед бюджетом.
Кошти дозволяється витратити на такі цілі:
- придбання обладнання;
- закупівлю сировини;
- орендну плату (максимум 25% від розміру гранту);
- лізинг обладнання;
- комерційну концесію;
- послуги маркетингу та реклами.
Як подати заявку на участь у програмі
Всі охочі можуть подавати заявки онлайн на участь у грантовій програмі "Власна справа" на порталі держпослуг "Дія".
На окремій лендінг-сторінці Міністерства економіки доступні всі деталі програми:
- умови та алгоритми отримання грантів;
- інструкції для заповнення бізнес-плану;
- поточні результати програми.
Ознайомитися можна за посиланням.
З моменту запуску держпрограми більш ніж 14 тис. громадян стали її переможцями та отримали змогу почати чи розширити власний бізнес. Держава інвестує в підтримку розвитку бізнесу через грошові гранти 3,5 млрд гривень.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.
Також ми повідомляли, що українська влада готує податкові зміни для фізосіб-підприємців. Підвищення податків планують запровадити з 2025 року.
Читайте Новини.LIVE!