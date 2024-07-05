Гранти на бізнес — як отримати безповоротну допомогу на власну справу у 2024 році

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці за державною програмою "Власна справа" мають можливість отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень. В її рамках кошти можна спрямувати купівлю чи лізинг обладнання, сировини чи інших матеріалів, необхідних для бізнесу.

Про це йдеться на порталі Міністерства економіки.

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Умови надання грантів за програмою "Власна справа"

За відповідною грантовою програмою, прості українці можуть отримати мікрогранти від 50 тис. до 250 тис. гривень, а в Харківській області — до 500 тис. гривень.

Кошти можуть отримати як чинні підприємці, так і люди без досвіду такої діяльності. Обов’язкова умова надання грантів — створення одного-двох робочих місць залежно від суми гранту.

Подавати заявки на отримання грантів можуть майбутні підприємці, чинні фізособи-підприємці або юридичні особи:

які не перебувають/не здійснюють господарську діяльність на окупованій території країни;

які не здійснюють господарську діяльність на території Росії;

на яких не поширені санкції;

не порушені справи про банкрутство;

відсутні кримінальні справи у минулому за корупцію;

які не мають боргів перед бюджетом.

Кошти дозволяється витратити на такі цілі:

придбання обладнання;

закупівлю сировини;

орендну плату (максимум 25% від розміру гранту);

лізинг обладнання;

комерційну концесію;

послуги маркетингу та реклами.

Як подати заявку на участь у програмі

Всі охочі можуть подавати заявки онлайн на участь у грантовій програмі "Власна справа" на порталі держпослуг "Дія".

На окремій лендінг-сторінці Міністерства економіки доступні всі деталі програми:

умови та алгоритми отримання грантів;

інструкції для заповнення бізнес-плану;

поточні результати програми.

Ознайомитися можна за посиланням.

Джерело: Мінекономіки

З моменту запуску держпрограми більш ніж 14 тис. громадян стали її переможцями та отримали змогу почати чи розширити власний бізнес. Держава інвестує в підтримку розвитку бізнесу через грошові гранти 3,5 млрд гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за перше півріччя 2024 року закрили майже 92 тисячі ФОПів, що на 54% більше, ніж у попередньому році. А показник закриття компаній зріс на 15% — за аналогічний період припинили свою діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.

Також ми повідомляли, що українська влада готує податкові зміни для фізосіб-підприємців. Підвищення податків планують запровадити з 2025 року.