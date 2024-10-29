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Новые цены на продукты изменили пищевые привычки граждан — детали

29 октября 2024 09:53
Ксения Симонова - Редактор
Продукты в Украине дорожают — как это повлияло на пищевые привычки потребителей
Продукция на прилавке. Фото: Novus
Ксения Симонова - Редактор

Украинцы вынужденно пересматривают свои пищевые привычки во время войны и проблем, спровоцированных ею. Среди ключевых изменений — выбор более дешевых продуктов из-за роста цен, часто худшего качества, нерегулярное питание из-за стресса.

Таковы результаты исследования, проведенного компанией Gradus Research.

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Как изменились пищевые привычки граждан

Как свидетельствуют данные опроса, многие граждане почувствовали рост цен на собственных кошельках, а потому пересмотрели свои пищевые привычки. Так, новые цены на продукты питания во время войны имеют следующие последствия: две трети выбирают более дешевые продукты, около половины не посещают заведения питания. А именно:

  • 64% — покупают более дешевые продукты;
  • 48% — чаще готовят блюда дома.

Однако больше всего изменил пищевые привычки стресс — речь идет о доле в 83% среди опрошенных граждан. Эмоциональное истощение побуждает нерегулярно питаться 49% украинцев. Перешли на употребление нездоровой пищи 42% граждан. Фиксируют у себя пониженный аппетит 41% украинцев, пропускают приемы пищи 41% респондентов. 19% стали браться за алкоголь.

"Блекауты также оказывают ощутимое влияние на пищевые привычки украинцев. Следствием отключений электричества, отопления или воды респонденты чаще всего называли то, что предпочитают продукты длительного хранения (59%) и холодную пищу (50%)", — сообщили исследователи.

 

пищевые привычки, цены, стресс, война
Графика. Источник: Gradus Research

Исследовательская компания Gradus Research опросил граждан путем заполнения анкет в приложении Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с численностью жителей более 50 тысяч в возрасте от 18 до 65 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и области (без оккупированных территорий).

Дата проведения опроса — 8 октября 2024 года, размер выборки — 1 тысяча человек.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в октябре 2024 года набирают обороты цены на ряд продуктов. В частности, речь идет о стоимости куриных яиц и подсолнечного масла.

Также мы писали, что в Украине наибольший рост цен чреват хлебобулочными изделиями, овощами и фруктами, поскольку их производство и хранение требуют значительных затрат. В то же время ожидается, что цены на сахар до конца года могут снизиться.

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