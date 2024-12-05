Цены на мясо изменились — что подорожало, а что выгодно покупать

Продуктовый рынок Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В ноябре 2024 года ситуация на рынке мяса оставалась почти стабильной по сравнению с октябрем. Стоимость большинства популярных видов мяса в розничных магазинах не претерпела значительных изменений, однако некоторые позиции все же подорожали.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ученую Института Аграрной экономики Натальи Копытец.

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На какое мясо выросли цены

По словам эксперта, в ноябре зафиксированы некоторые изменения в ценах на отдельные виды мяса. В частности, говяжьи ребра подорожали на 11,2%, достигнув 168,95 гривны за килограмм. В то же время куриные бедра подешевели на 10% и теперь стоят 112,5 гривны за килограмм.

По сравнению с ноябрем 2023 года цены на мясо в продуктовых супермаркетах в ноябре 2024 года значительно выросли. Больше всего подорожали говяжьи ребра и гуляш — их стоимость выросла на 7,6–19,7%, достигнув 168,95–302,40 гривны за килограмм.

Также подорожало мясо без костей. Цены на свиную ошейку выросли до 281,95 гривны за килограмм (+15,3%), свинину для шашлыка — до 261,37 гривны за килограмм (+19,5%), а куриное филе подорожало на 9% и стоит 172, 33 гривны за килограмм. Копытец объясняет этот рост увеличением затрат на удаление костей, в частности из-за более высокой стоимости человеческих ресурсов и электроэнергии.

Какие виды мяса подешевели

Согласно данным ученой, большинство видов мяса с костью подешевели:

Свинина: цены на грудинку, подбрюшину и ребра снизились на 4,8–11,3%, и теперь составляют 165,1–179,0 гривны за килограмм.

цены на грудинку, подбрюшину и ребра снизились на 4,8–11,3%, и теперь составляют 165,1–179,0 гривны за килограмм. Курятина: голени стали дешевле на 3,6%, а бедра — на 4,9%, стоя соответственно 77,4 и 112,5 гривны за килограмм. Цена куриной тушки осталась неизменной — 85,6 гривны за килограмм.

голени стали дешевле на 3,6%, а бедра — на 4,9%, стоя соответственно 77,4 и 112,5 гривны за килограмм. Цена куриной тушки осталась неизменной — 85,6 гривны за килограмм. Сало: национальный продукт также подешевел – его стоимость снизилась на 4,7%, достигнув 234,00 гривны за килограмм.

"Увеличение производства свинины и курятины в 2024 году обусловило увеличение предложения этих видов мяса в розничной торговле, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение розничных цен на них", — пояснила Копытец.

В то же время эксперт отмечает, что сокращение поголовья крупного рогатого скота, а следовательно, и ограниченное предложение говядины и телятины в торговых сетях, приводит к росту их цен. К этому прилагаются увеличенные производственные затраты, в том числе на корма, горючее и энергоресурсы, заставляющие производителей повышать стоимость продукции.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году борщовый набор в Украине значительно подорожал. Цены на овощи, которые всегда были доступны населению, рекордно выросли. Это произошло, в частности, из-за проблем с урожаем этого года.

Мы также говорили, что украинские производители сыров планируют поднять цены на 10% в декабре. Причиной такого шага называют непрерывное подорожание сырого молока, являющегося основным компонентом в производстве.