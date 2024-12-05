Цены на мясо изменились — что подорожало, а что выгодно покупать

Новые цены на мясо — какие продукты остаются доступными
В ноябре 2024 года ситуация на рынке мяса оставалась почти стабильной по сравнению с октябрем. Стоимость большинства популярных видов мяса в розничных магазинах не претерпела значительных изменений, однако некоторые позиции все же подорожали.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ученую Института Аграрной экономики Натальи Копытец.
На какое мясо выросли цены
По словам эксперта, в ноябре зафиксированы некоторые изменения в ценах на отдельные виды мяса. В частности, говяжьи ребра подорожали на 11,2%, достигнув 168,95 гривны за килограмм. В то же время куриные бедра подешевели на 10% и теперь стоят 112,5 гривны за килограмм.
По сравнению с ноябрем 2023 года цены на мясо в продуктовых супермаркетах в ноябре 2024 года значительно выросли. Больше всего подорожали говяжьи ребра и гуляш — их стоимость выросла на 7,6–19,7%, достигнув 168,95–302,40 гривны за килограмм.
Также подорожало мясо без костей. Цены на свиную ошейку выросли до 281,95 гривны за килограмм (+15,3%), свинину для шашлыка — до 261,37 гривны за килограмм (+19,5%), а куриное филе подорожало на 9% и стоит 172, 33 гривны за килограмм. Копытец объясняет этот рост увеличением затрат на удаление костей, в частности из-за более высокой стоимости человеческих ресурсов и электроэнергии.
Какие виды мяса подешевели
Согласно данным ученой, большинство видов мяса с костью подешевели:
- Свинина: цены на грудинку, подбрюшину и ребра снизились на 4,8–11,3%, и теперь составляют 165,1–179,0 гривны за килограмм.
- Курятина: голени стали дешевле на 3,6%, а бедра — на 4,9%, стоя соответственно 77,4 и 112,5 гривны за килограмм. Цена куриной тушки осталась неизменной — 85,6 гривны за килограмм.
- Сало: национальный продукт также подешевел – его стоимость снизилась на 4,7%, достигнув 234,00 гривны за килограмм.
"Увеличение производства свинины и курятины в 2024 году обусловило увеличение предложения этих видов мяса в розничной торговле, что, в свою очередь, повлекло за собой снижение розничных цен на них", — пояснила Копытец.
В то же время эксперт отмечает, что сокращение поголовья крупного рогатого скота, а следовательно, и ограниченное предложение говядины и телятины в торговых сетях, приводит к росту их цен. К этому прилагаются увеличенные производственные затраты, в том числе на корма, горючее и энергоресурсы, заставляющие производителей повышать стоимость продукции.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году борщовый набор в Украине значительно подорожал. Цены на овощи, которые всегда были доступны населению, рекордно выросли. Это произошло, в частности, из-за проблем с урожаем этого года.
Мы также говорили, что украинские производители сыров планируют поднять цены на 10% в декабре. Причиной такого шага называют непрерывное подорожание сырого молока, являющегося основным компонентом в производстве.
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