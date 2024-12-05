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Нові ціни на м'ясо — які продукти залишаються доступними

5 грудня 2024 20:05
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на м'ясо змінились — що подорожчало, а що вигідно купувати
Продуктовий ринок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У листопаді 2024 року ситуація на ринку м’яса залишалася майже стабільною порівняно з жовтнем. Вартість більшості популярних видів м’яса у роздрібних магазинах не зазнала значних змін, проте деякі позиції все ж подорожчали.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на науковицю Інституту Аграрної економіки Наталії Копитець.

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За словами експертки, у листопаді зафіксовано деякі зміни у цінах на окремі види м’яса. Зокрема, яловичі ребра подорожчали на 11,2%, досягнувши 168,95 гривні за кілограм. Водночас курячі стегна подешевшали на 10% і тепер коштують 112,5 гривні за кілограм.

У порівнянні з листопадом 2023 року, ціни на м’ясо у продуктових супермаркетах у листопаді 2024 року значно зросли. Найбільше подорожчали яловичі ребра та гуляш — їх вартість зросла на 7,6–19,7%, досягнувши 168,95–302,40 гривні за кілограм.

Також подорожчало м’ясо без кісток. Ціни на свинячий ошийок зросли до 281,95 гривні за кілограм (+15,3%), свинину для шашлику — до 261,37 гривні за кілограм (+19,5%), а куряче філе подорожчало на 9% і коштує 172,33 гривні за кілограм. Копитець пояснює це зростання збільшенням витрат на видалення кісток, зокрема через вищу вартість людських ресурсів і електроенергії.

Які види м'яса подешевшали

Згідно з даними науковиці, більшість видів м’яса з кісткою подешевшали:

  • Свинина: ціни на грудинку, підчеревину та ребра знизилися на 4,8–11,3% і тепер становлять 165,1–179,0 гривні за кілограм.
  • Курятина: гомілки стали дешевшими на 3,6%, а стегна — на 4,9%, коштуючи відповідно 77,4 і 112,5 гривні за кілограм. Ціна курячої тушки залишилась незмінною — 85,6 гривні за кілограм.
  • Сало: національний продукт також подешевшав — його вартість знизилася на 4,7%, досягнувши 234,00 гривні за кілограм.

"Збільшення виробництва свинини та курятини у 2024 році зумовило збільшення пропозиції цих видів м'яса в роздрібній торгівлі, що, своєю чергою, спричинило зниження роздрібних цін на них", — пояснила Копитець.

Водночас експертка зауважує, що скорочення поголів’я великої рогатої худоби, а отже, й обмежена пропозиція яловичини та телятини в торговельних мережах, спричиняє зростання їхніх цін. До цього додаються збільшені виробничі витрати, зокрема на корми, пальне та енергоресурси, які змушують виробників підвищувати вартість продукції.

Що ще варто знати

Нагадаємо, впродовж 2024 року борщовий набір в Україні значно подорожчав. Ціни на овочі, які завжди були доступними для населення, рекордно зросли. Це сталося, зокрема, через проблеми з цьогорічним врожаєм.

Ми також розповідали, що українські виробники сирів планують підняти ціни на 10% у грудні. Причиною такого кроку називають безперервне подорожчання сирого молока, яке є основним компонентом у виробництві.

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