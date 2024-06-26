Тарифы на коммуналку — сколько будет стоить вода, газ и свет с 1 июля

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле текущего года украинцы получат новые жилищно-коммунальные платежки. Сумма к оплате у тех, кто не получает льгот и субсидий, будет значительно выше.

Об этом идет речь на сайте правительства.

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Вопрос повышения тарифов на воду

Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), год назад запретили повышать тарифы на воду. Регулятор установил новые тарифы, однако правительство отменило соответствующее решение. Как заявляют водоканалы, это привело к ряду проблем в отрасли из-за несоответствия себестоимости услуги расходам.

"В июне 2023 года тарифы, установленные НКРЭКУ, были незаконно отменены, что привело к значительным финансовым трудностям для предприятий этой отрасли. Незаконная отмена тарифов для водоканалов в июне 2023 года и отсутствие надлежащего тарифного регулирования имеют серьезные последствия для водоснабжения и водоотведения в Украине", — говорится в сообщении Киевводоканала.

В 2024 году Нацкомиссия на основе рекомендаций украинских водоканалов городов областного значения установила новые цены, которые должны были заработать в два этапа. Однако решение осталось только на бумаге в виде проекта. Таким образом, украинцы в больших городах в июле пока будут платить за воду по старым ценам. В некоторых маленьких городах стоимость повысили, так как власти на местах имеют право не согласовывать решение с регулятором.

Стоимость природного газа

Также в июле останется без изменений тариф на природный газ, несмотря на длительный период без пересмотра стоимости. Власти ввели запрет на повышение цены в начале полномасштабной войны, и в этом году газопоставщики решили не пересматривать стоимость.

Поскольку большинство украинцев обслуживает ГК "Нафтогаз Украины", то будут платить по-прежнему 7,96 грн за куб. м.

По данным портала "ГазПравда", остальные потребители (доля в 2%), в зависимости от поставщика, будут платить от 7,70 до 9,99 грн за куб. м.

Обновленные тарифы на электричество

В то же время, основная нагрузка в коммунальных платежках, что касается большей суммы, придется на услугу электроснабжения. Как известно, правительство с 1 июня ввело новую цену на ресурс из-за сложной ситуации в энергосистеме. Тариф на электроэнергию вырос до 4,32 грн за киловатт-час против предыдущих 2,64 грн.

У потребителей осталась возможность сэкономить благодаря "ночному тарифу". У тех, кто имеет дома двухзонный счетчик, стоимость электроэнергии будет подсчитана вдвое дешевле в ночное время — 2,16 грн за кВт/ч.

Повышение стоимости электроэнергии не почувствуют те, кто получает жилищные субсидии и льготы. Как заверили в правительстве, вместе с новой ценой повысится размер помощи на оплату коммунальных услуг, что полностью покроет разницу.

Что еще стоит знать

Напомним, при установлении нового тарифа на свет следует помнить, что для некоторых категорий предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Известно, какие скидки на коммуналку получают многодетные семьи.

Также мы писали, что значительное повышение стоимости электроэнергии, которая подорожала до 4,32 гривны за киловатт-час, коснется не всех, ведь некоторые украинцы могут получить 100% скидку на оплату услуг.