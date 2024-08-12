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Новые тарифы на коммуналку — кто повторно должен обратиться в ПФУ за субсидией

12 августа 2024 08:25
Ксения Симонова - Редактор
Субсидии в Украине — кому лично нужно обратиться в ПФУ за помощью
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине большинство потребителей коммунальных услуг может не обращаться за перерасчетом жилищной субсидии из-за повышения тарифов. Однако некоторым гражданам помощь не пересчитают автоматически, поэтому необходимо повторно обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

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По словам директора Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, соцуслуг, жилищных субсидий Пенсионного фонда Елены Охрименко, львиной части потребителей, ранее оформивших субсидию, перерасчет в связи с повышением тарифа на электричество произвели автоматически.

Однако части граждан необходимо повторно подать заявление в Пенсионный фонд. Это касается тех, у кого произошли изменения:

  • имущественного положения семьи;
  • количества жителей в жилье.

"В случае изменения имущественного положения семьи или количества жителей, следует сообщить об этом органам Пенсионного фонда Украины и обратиться с заявлением на продление выплаты, предоставив декларацию о доходах", — сообщила Охрименко.

Как подать заявку на субсидию онлайн

Алгоритм действий оформления жилищной субсидии онлайн упростили. Теперь гражданам больше не нужно собирать пакеты документов и лично посещать госучреждения.

Получить субсидию можно, подав упрощенное заявление "в один клик" онлайн:

  • через портал е-услуг Пенсионного фонда;
  • с помощью мобильного приложения Пенсионного фонда;
  • через портал госуслуг "Дія".

Конечно, граждане также могут в дальнейшем подавать бумажные заявления, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда или уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского/поселкового/городского совета. Также заявления можно посылать по почте в адрес органа ПФУ.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк обновил прогноз по срокам повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги до экономически обоснованного уровня. Речь идет о трех базовых услугах, на которые во время войны установили мораторий.

Также мы писали, что за доставку голубого топлива могут не платить те граждане, которые не пользуются природным газом. Для того чтобы больше не получать такие платежки за доставку, можно расторгнуть договор с регулятором.

тарифы коммунальные услуги субсидии ЖКХ финансовая помощь деньги

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