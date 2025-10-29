Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новые тарифы на электроэнергию — готовят потребителям в Украине

Новые тарифы на электроэнергию — готовят потребителям в Украине

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 20:39
обновлено: 20:39
Тарифы на электроэнергию в 2026 году — как могут измениться цены и почему
Энергетики ремонтируют линию электропередач. Фото: УНИАН

Тарифы на электроэнергию в Украине могут переписать уже в 2026 году. Так, цена за передачу может вырасти до 848,5 грн/МВт-ч.

Кроме того, как пишет издание Forbes, диспетчерское обслуживание будет стоить еще больше — 141,3 грн/МВт-ч.

Реклама
Читайте также:

Почему тарифы на электроэнергию могут вырасти

Причины довольно просты:

  • снижаются объемы передачи;
  • неустойчивый валютный курс;
  • обновление макроэкономических ориентиров.

Журналисты отмечают, что по состоянию на сейчас тариф за передачу электроэнергии составляет 686,2 грн/МВт-ч, а за диспетчеризацию — 98,97 грн/МВт-ч.

"Зеленая" электрометаллургия тоже не избежит изменений: тариф для этих предприятий вырастет до 467,1 грн/МВт-ч, а поддержка "зеленой" энергетики потребует еще 381,4 грн/МВт-ч", — говорится в статье.

Изменятся ли цены на электроэнергию для украинцев

Если обновление тарифов таки произойдет, то привычные счета за электроэнергию для бизнеса и населения изменятся уже с начала 2026 года. Однако пока неизвестно, какой будет для населения цена за электроэнергию.

Ранее стало известно, что украинцам из трех областей предоставят финпомощь для оплаты коммунальных счетов. Деньги предоставит один из благотворительных фондов. Также мы писали, кто и где из украинцев может получить денежную поддержку на полгода. Известно, как можно будет потратить полученные деньги.

тарифы электроэнергия деньги цены свет
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации