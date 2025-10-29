Тарифы на электроэнергию в 2026 году — как могут измениться цены и почему

Энергетики ремонтируют линию электропередач. Фото: УНИАН

Тарифы на электроэнергию в Украине могут переписать уже в 2026 году. Так, цена за передачу может вырасти до 848,5 грн/МВт-ч.

Кроме того, как пишет издание Forbes, диспетчерское обслуживание будет стоить еще больше — 141,3 грн/МВт-ч.

Почему тарифы на электроэнергию могут вырасти

Причины довольно просты:

снижаются объемы передачи;

неустойчивый валютный курс;

обновление макроэкономических ориентиров.

Журналисты отмечают, что по состоянию на сейчас тариф за передачу электроэнергии составляет 686,2 грн/МВт-ч, а за диспетчеризацию — 98,97 грн/МВт-ч.

"Зеленая" электрометаллургия тоже не избежит изменений: тариф для этих предприятий вырастет до 467,1 грн/МВт-ч, а поддержка "зеленой" энергетики потребует еще 381,4 грн/МВт-ч", — говорится в статье.

Изменятся ли цены на электроэнергию для украинцев

Если обновление тарифов таки произойдет, то привычные счета за электроэнергию для бизнеса и населения изменятся уже с начала 2026 года. Однако пока неизвестно, какой будет для населения цена за электроэнергию.

