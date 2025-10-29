Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Нові тарифи на електроенергію — що готують споживачам в Україні

Нові тарифи на електроенергію — що готують споживачам в Україні

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 20:39
Оновлено: 20:39
Тарифи на електроенергію у 2026 році — як можуть змінитися ціни і чому
Енергетики ремонтують лінію електропередач. Фото: УНІАН

Тарифи на електроенергію в Україні можуть переписати вже у 2026 році. Так, ціна за передачу може зрости до 848,5 грн/МВт-год.

Крім того, як пише видання Forbes, диспетчерське обслуговування коштуватиме ще більше  — 141,3 грн/МВт-год.

Реклама
Читайте також:

Чому тарифи на електроенергію можуть зрости 

Причини доволі прості:

  • знижуються обсяги передачі;
  • нестійкий валютний курс;
  • оновлення макроекономічних орієнтирів.

Журналісти зауважують, що станом на зараз тариф за передачу електроенергії становить 686,2 грн/МВт-год, а за диспетчеризацію — 98,97 грн/МВт-год.

"Зелена" електрометалургія теж не уникне змін: тариф для цих підприємств зросте до 467,1 грн/МВт-год, а підтримка "зеленої" енергетики потребуватиме ще 381,4 грн/МВт-год", — йдеться у статті. 

Чи зміняться ціни на електроенергію для українців

Якщо оновлення тарифів таки відбудеться, то звичні рахунки за електроенергію для бізнесу і населення зміняться вже з початку 2026 року. Однак наразі невідомо, якою буде для населення ціна за електроенергію. 

Раніше стало відомо, що українцям з трьох областей нададуть фіндопомогу для оплати комунальних рахунків. Гроші надасть один із благодійних фондів. Також ми писали, хто і де з українців може отримати грошову підтримку на пів року. Відомо, як можна буде витратити отримані гроші. 

тарифи електроенергія гроші ціни світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації