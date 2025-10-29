Тарифи на електроенергію у 2026 році — як можуть змінитися ціни і чому

Енергетики ремонтують лінію електропередач. Фото: УНІАН

Тарифи на електроенергію в Україні можуть переписати вже у 2026 році. Так, ціна за передачу може зрости до 848,5 грн/МВт-год.

Крім того, як пише видання Forbes, диспетчерське обслуговування коштуватиме ще більше — 141,3 грн/МВт-год.

Чому тарифи на електроенергію можуть зрости

Причини доволі прості:

знижуються обсяги передачі;

нестійкий валютний курс;

оновлення макроекономічних орієнтирів.

Журналісти зауважують, що станом на зараз тариф за передачу електроенергії становить 686,2 грн/МВт-год, а за диспетчеризацію — 98,97 грн/МВт-год.

"Зелена" електрометалургія теж не уникне змін: тариф для цих підприємств зросте до 467,1 грн/МВт-год, а підтримка "зеленої" енергетики потребуватиме ще 381,4 грн/МВт-год", — йдеться у статті.

Чи зміняться ціни на електроенергію для українців

Якщо оновлення тарифів таки відбудеться, то звичні рахунки за електроенергію для бізнесу і населення зміняться вже з початку 2026 року. Однак наразі невідомо, якою буде для населення ціна за електроенергію.

Раніше стало відомо, що українцям з трьох областей нададуть фіндопомогу для оплати комунальних рахунків. Гроші надасть один із благодійних фондів.