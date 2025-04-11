Перерасчет пенсий — кто получил на 400 грн больше в апреле 2025 года

Пожилая женщина за столом. Фото: Freepik

В Украине с 1 апреля 2025 года пенсионерам, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, пересмотрели выплаты. Некоторые из граждан получили на 400 грн больше, а некоторым не предоставили права на повышение.

Об этом сообщили в пресс-службе одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В ПФУ отметили, что перерасчет выплат работающим пенсионерам состоялся в соответствии с частью четвертой статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Там привели пример Черниговской области, где около 9 тысяч пенсионеров в среднем получили на 200 гривен больше после повышения на основе учета приобретенного страхового стажа после назначения или перерасчета. Также у около 3 тысяч человек в среднем размер повышения составил более 400 гривен в связи с учетом страхового стажа и зарплаты после назначения или предыдущего пересмотра выплат.

По правилам, пенсионные выплаты пересчитали автоматически гражданам, которые продолжали работать и на начало марта 2025 года получили два года стажа, или отработали не менее 24 месяцев, однако прошло два года после назначения или предыдущего перерасчета.

Если же на начало марта человек приобрел не менее 24 месяцев стажа, перерасчет был осуществлен с учетом нового приобретенного стажа. Новый размер пенсии могли исчислять как из того дохода, с учетом которого была ранее исчислена пенсия, так и из заработка, который гражданин стал получать, работая после назначения или пересмотра пенсии.

Кого не коснулся перерасчет пенсий

Как сообщили в Пенсионном фонде, некоторым из граждан не предоставили права на повышение, в соответствии с нормами законодательства. Так, если после назначения или пересмотра пенсии по состоянию на начало марта 2025 года гражданин приобрел менее двух лет стажа, то, по правилам, перерасчет пенсии осуществят не ранее чем через 24 месяца после ее назначения или пересмотра с учетом только приобретенного стажа.

Кроме того, право на перерасчет не распространилось на тех граждан, которым назначена пенсия за выслугу лет. Для таких украинцев пересмотрят выплаты после достижения 60-летия.

Стоит заметить, что ПФУ выплатит обновленные суммы не в апреле, а в июне 2025 года из-за особенностей представления отчетности. При этом новые суммы украинцев будут состоять из доплат за предыдущие два месяца.

Напомним, некоторые граждане получат более высокие выплаты в апреле текущего года. Речь идет о различных надбавках и доплатах к основному размеру пенсии.

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