В Ощадбанке предупредили, кого ждут штрафы с 1 августа и как избежать

Банковское отделение в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" предупредили о том, что некоторым гражданам в Украине будут грозить новые размеры штрафов с 1 августа 2025 года. Речь идет о предпринимателях, которые до сих пор не применяют регистраторы расчетных операций, тогда как у банка есть возможность использования ОщадРау.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Как отметил руководитель Ощадбанка, с 1 августа завершится переходный период действия сниженных штрафов за нарушение правил использования РРО/ПРРО.

После этого размеры штрафных санкций изменятся так:

100% — от стоимости товара в случае первого нарушения;

150% — от цены товара за каждое последующее нарушение.

В частности, клиенты, которые до сих пор не пользуются РРО/ПРРО, имеют возможность начать использовать ОщадРау — программный регистратор расчетных операций (ПРРО), разработанный банком, что позволяет предпринимателям принимать оплату от клиентов и фискализировать чеки, используя простой смартфон.

"Важная новость для предпринимателей! Если вы еще не пользуетесь РРО/ПРРО, самое время подумать об использовании ОщадРау — удобного решения от Ощадбанка, которое объединяет терминал и программное РРО в вашем смартфоне. Простой старт, надежная работа, поддержка от банка", — сообщил Сергей Наумов.

Что стоит знать об ОщадРау

ОщадРау призван выполнять функции кассового аппарата, однако в электронном виде. Вместо традиционных кассовых приборов такой сервис просто устанавливается на смартфон или планшет.

ОщадРау доступен только для клиентов Ощадбанка, которые зарегистрировались и заключили договор с финучреждением. Он станет неотъемлемым в работе:

для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц;

фрилансеров, визажистов, мастеров "на дому", таксистов;

для уличной торговли, рынков, мобильных торговых точек;

бизнеса с наличием собственной курьерской доставки;

для нотариусов, адвокатов, страховых агентов;

для фестивалей, культурных массовых и спортивных мероприятий.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Для того, чтобы подключить ОщадРАҮ, необходимо:

оставить заявку;

подписать договор в ближайшем отделении;

установить приложение ОщадРАҮ;

пройти первичную инициализацию терминала в смартфоне.

Ранее мы писали, что в Ощадбанке объяснили, какие действуют условия перевыпуска старых платежных физических карт. Речь идет о тех картах, которые были аннулированы с июля 2025 года.

Также мы рассказывали о совершенствовании сервисов в приложении "Ощад 24/7". В частности, теперь есть возможность обновлять персональные данные в дистанционном режиме.