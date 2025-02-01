Шанс на субсидию — кому точно дадут льготу в 2025 году

Деньги и квитанции на оплату коммунальных услуг. Фото: УНИАН

Украинцы в феврале начнут оформлять жилищные субсидии по новым правилам. Правительство внесло коррективы, чтобы льготами пользовались граждане, которым действительно нужна государственная поддержка.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, о чем должны знать украинцы.

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Ряд важных изменений в механизме назначения жилищных субсидий уже состоялся. Речь о введении единого подхода для определения льготы на ЖКУ.

Как сообщали в Министерстве социальной политики, в 2025 году субсидию будут предоставлять с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Стоит отменить, что обновление уже внедрено, но полноценно заработает уже после завершения отопительного сезона при условии, что семья пользовалась субсидией до 31 декабря 2024 года.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

С 29 января за получением льготы могут обращаться:

ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный Украине, при условии, что финансово-имущественное положение семьи соответствует критериям постановления;

семьи, которые арендуют жилье, и тратят на это более 20% совокупных доходов.

Субсидию назначат, если ВПЛ предоставит договор об аренде жилья.

Ранее мы объясняли, какие доходы не повлияют на получение жилищной субсидии. Например, ПФУ не будет учитывать выплаты, которые получают от государства многодетные семьи.

Также государство может лишить украинцев субсидий на ЖКУ. Это произойдет, если граждане нарушат некоторые правила.