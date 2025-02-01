Шанс на субсидію — кому точно дадуть пільгу у 2025 році

Гроші та квитанції на оплату комунальних послуг. Фото: УНІАН

Українці у лютому почнуть оформлювати житлові субсидії за новими правилами. Уряд вніс корективи, аби пільгами користувалися громадяни, яким дійсно потрібна державна підтримка.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, що мають знати українці.

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Низка важливих змін у механізмі призначення житлових субсидій вже відбулася. Йдеться про запровадження єдиного підходу для визначення пільги на ЖКП.

Як повідомляли у Міністерстві соціальної політики, у 2025 році субсидію надаватимуть з урахуванням середньомісячного сукупного доходу родини.

Варто зауважити, що оновлення вже запровадили, але воно повноцінно запрацює вже після завершення опалювального сезону за умови, що родина користувалася субсидією до 31 грудня 2024 року.

Субсидія на оренду житла для ВПО

З 29 січня за отриманням пільги можуть звертатися:

ВПО, які перемістилися до будь-якого регіону, підконтрольного Україні, за умови, що фінансово-майновий стан родини відповідає критеріям постанови;

родини, які орендують житло, і витрачають на це понад 20% сукупних доходів.

Субсидію призначать, якщо ВПО надасть договір про оренду житла.

Раніше ми пояснювали, які доходи не вплинуть на отримання житлової субсидії. Наприклад, ПФУ не враховуватиме виплати, які отримуют від держави багатодітні сім′ї.

Також держава може позбавити українців субсидій на ЖКП. Це станеться, якщо громадяни порушать деякі правила.