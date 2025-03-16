Индексация пенсий 2025 — украинцы жалуются на отсутствие доплат

Люди пенсионного возраста с бумагами. Фото: Freepik

В марте 2025 года в Украине провели очередную индексацию пенсионных выплат, призванную покрыть повышение цен за предыдущий год. Однако не все пенсионеры получили осовремененные выплаты.

Об этом говорится на странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в соцсети Facebook.

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Особенности индексации пенсий в 2025 году

Как отмечали власти, начисление доплат к пенсиям охватило почти 10 млн пенсионеров, из них — 9,2 млн человек, которым назначили пенсию на общих основаниях, 672 тыс. — бывшие силовиковики.

По информации Пенсионного фонда, на этот раз утвердили вместо одного коэффициента индексации пять: один общий и четыре показателя для пенсионных выплат, назначенных по обращению в 2022-2024 годах.

Сумма повышения для каждого определялась индивидуально, однако в среднем показатель равен 11,5% (550 грн). Минимальная доплата должна была составить 100 грн, а максимальная — 1,5 тыс. грн.

Кого из пенсионеров не коснулась индексация пенсий

На странице ПФУ в Facebook некоторые граждане сообщают, что получили старые размеры пенсионных выплат. В частности, в одном из сообщений украинка написала, что на пенсию вышла в 2020 году, стаж составляет более 38 лет, однако выплаты остались неизменными

"Я получила пенсию без изменений, не добавили ни одной гривны. При этом в прошлом году индексация пенсии была", — говорится в обращении.

Также некоторые пишут, что не произошло индексации пенсии в связи с потерей кормильца. Подобные жалобы и у тех, кто получает пенсию по инвалидности на уровне прожиточного минимума в 2,36 тыс. грн.

Скриншот. Источник: ПФУ в FB

Многие жалобы содержат данные о том, что выход на пенсию состоялся в 2020-м году.

Скриншот. Источник: ПФУ в FB

В пресс-службе Пенсионного фонда на это отметили, что всем тем, кто подпадает под требования, начислена доплата за март 2025 года. Указанная сумма будет выплачена в ближайшем выплатном периоде.

Также по информации Фонда, за подробной консультацией можно обратиться в органы социальной защиты.

Ранее в правительстве заявляли, что индексация имеет целью осовременивание пенсий, поэтому те, кто вышел на пенсию недавно, не получат повышение. Также останутся без осовременивания некоторые пенсии по инвалидности, ведь иногда получают вместо нее социальную помощь.

Напомним, юристы дали объяснение, каким был коэффициент заработной платы около 20 лет назад. Как известно, те, кто давно вышел на заслуженный отдых, сейчас имеет значительно меньшие размеры пенсий.

Также мы писали, что, по подсчетам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолия Кинаха, минимальная пенсия должна была быть в разы выше, чем она есть в 2025 году. Прожиточный минимум необходимо поднять до 10 тыс. грн.