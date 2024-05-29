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NovaPay запустит переводы MoneyGram — как воспользоваться

29 мая 2024 11:58
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
В NovaPay стали доступны переводы MoneyGram — как получить на Новой почте
Карта NovaPay и терминал. Фото: novapay.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Платежный сервис NovaPay расширил услуги для своих клиентов. В отделениях "Новой почты" теперь можно получать международные переводы MoneyGram.

Об этом проинформировал пресс-центр NovaPay.

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Запуск международных переводов MoneyGram

Как рассказал CEO NovaPay Андрей Кривошапко, теперь возможности для клиентов увеличились благодаря системе денежных переводов MoneyGram.

"Мы расширяем собственные сервисы для удобства клиентов. Они могут получить международные переводы с помощью Western Union, RIA, а теперь еще и MoneyGram", — отметил он.

Средства станут доступны сразу после отправки международного перевода, без открытия счета. Получить наличные можно бесплатно за считанные минуты.

 

переводы MoneyGram
Источник: novapay.ua

Как воспользоваться услугой

Для того, чтобы воспользоваться услугой и оперативно получить международный перевод, нужно:

  • прийти в ближайшее отделение Новой почты;
  • озвучить кассиру номер перевода MoneyGram;
  • предоставить документы для удостоверения личности;
  • получить наличные денежные средства.

MoneyGram является системой денежных переводов, насчитывающей более 350 тыс. пунктов обслуживания в 200 странах и регионах мира. Штаб-квартира MoneyGram находится в Далласе, штат Техас (США).

NovaPay является международным финансовым сервисом, входящим в группу Nova и предоставляющим финансовые услуги в точках Новой почты. Национальный банк Украины (НБУ) включил NovaPay в список наиболее важных объектов платежной инфраструктуры с долей 32% от общего объема внутренних переводов.

Что еще стоит знать

Напомним, NovaPay, созданный группой компаний NOVA, предоставил своим клиентам возможность использования карт в качестве зарплатных и получать выплаты от компаний. Заявления на получение зарплаты можно будет оперативно оформить в мобильном приложении.

Ранее мы писали, что руководство "Новой почты" сменило название компании на "NOVA", убрав слово "почта". Решения объясняют тем, что группа насчитывает уже шесть компаний и выполняет более широкие функции, чем просто предоставление почтовых услуг.

деньги
Новая почта
денежные переводы
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MoneyGram

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