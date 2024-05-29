У NovaPay стали доступні перекази MoneyGram — як отримати на Новій пошті

Картка NovaPay і термінал. Фото: novapay.ua

Платіжний сервіс NovaPay розширив послуги для своїх клієнтів. У відділеннях "Нової пошти" тепер можна отримувати міжнародні перекази MoneyGram.

Про це поінформував пресцентр NovaPay.

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Запуск міжнародних переказів MoneyGram

Як розповів CEO NovaPay Андрій Кривошапко, тепер можливості для клієнтів зросли завдяки системі грошових переказів MoneyGram.

"Ми розширюємо власні сервіси для зручності клієнтів. Вони можуть отримати міжнародні перекази за допомогою Western Union, RIA, а тепер ще й MoneyGram", — зазначив він.

Кошти стануть доступні відразу після відправлення міжнародного переказу, без відкриття рахунку. Отримати готівку можна безкоштовно для за лічені хвилини.

Джерело: novapay.ua

Як скористатися послугою

Для того, щоб скористатися послугою та оперативно отримати міжнародний переказ, потрібно:

прийти у найближче відділення Нової пошти;

озвучити касиру номер переказу MoneyGram;

надати документи для засвідчення особи;

отримати готівкові кошти.

MoneyGram є системою грошових переказів, що налічує більш ніж 350 тис. пунктів обслуговування в 200 країнах та регіонах світу. Штаб-квартира MoneyGram розташована в Далласі, штат Техас (США).

NovaPay є міжнародним фінансовим сервісом, що входить у групу Nova та надає фінансові послуги в точках Нової пошти. Національний банк України (НБУ) включив NovaPay до переліку найбільш важливих об’єктів платіжної інфраструктури із часткою 32% від загального обсягу внутрішніх переказів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, NovaPay, створений групою компаній NOVA, надав для своїх клієнтів можливість використання карток як зарплатних та отримувати виплати від компаній. Заяви на отримання зарплати можна буде оперативно оформити у мобільному застосунку.

Раніше ми писали, що керівництво "Нової пошти" змінило назву компанії на "NOVA", прибравши слово "пошта". Рішення пояснюють тим, що група налічує вже шість компаній і виконує значно ширші функції, аніж просто надання поштових послуг.