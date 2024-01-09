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"Нової пошти" більше не буде — компанія змінює назву

9 січня 2024 12:01
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Нова пошта вразила черговими змінами — що вигадали у 2024 році
Працівник Нової пошти. Фото: Novaрoshta
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Керівництво "Нової пошти" вирішило оновити назву компанії на "NOVA", прибравши слово "пошта". Рішення пояснюють тим, що група налічує вже шість компаній і виконує значно ширші функції, аніж просто надання поштових послуг.

Про це повідомив співвласник групи NOVA В'ячеслав Климов, пише nv.ua.

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Зміна назви компанії на NOVA

За словами співвласника, зараз основною метою групи NOVA є забезпечення легкої доставки для життя та бізнесу, однак компанія не планує зупинятися на цьому.

"Всі компанії NOVA реалізують спільну стратегію та керуються одними цінностями: Fast-Easy-Safe-Human-Tech-Growth", — повідомив він.

Компанія "Нова пошта" успішно функціонує на українському ринку з 2001 року. Зараз у групу компаній NOVA входять:

"Нова пошта" в Україні, яка займається доставкою документів, посилок, великих вантажів.

Nova Post Europe, що зосереджена на наданні повного спектру логістичних послуг для приватних  клієнтів та бізнесу.

NovaPay, що є небанківською фінансовою установою, займається розвитком власної міжнародної платіжної системи, надаючи фінпослуги приватним особам та бізнесу.

Nova Global зосереджена на глобальному ринку е-комерції, співробітництва з міжнародними маркетплейсами.

Supernova Airlines, що займається наданням оперативної доставки з будь-якої точки світу. Вже здійснено десятки рейсів між країнами ЄС.

IT-компанія Nova Digital є виробником вебзастосунків та програмного забезпечення для архітектур різного рівня складності та навантаженості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українська логістична компанія "Нова пошта" оголосила про відкриття чергового офісу за межами країни. Цього разу перше відділення з'явилось у Таллінні (Естонія).

Також "Нова пошта" раніше відкрила перший офіс у ще одній країні Європейського Союзу (ЄС). Нове відділення запрацювало у Чехії.

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