Новая помощь для семей ВПЛ: где и кому выплатят по 12 300 грн

Женщина с детьми, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

21 июля 2026 года началась регистрация на получение денежной помощи для эвакуированных людей, вынужденных покинуть прифронтовые регионы. Выплаты можно оформить в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ), реализуемого при поддержке Гуманитарного фонда Украины (ГФУ) и представительства "Каритас Украины".

О том, кто и где может получить выплаты, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому из семей ВПЛ доступна денежная помощь

Согласно обнародованной информации, обратиться за выплатами могут переселенцы из прифронтовых регионов Запорожской области, которые переехали недавно.

"В рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ), реализуемого при поддержке Гуманитарного фонда Украины (ГФУ), БО "БФ "Каритас Запорожье" откроет предварительную регистрацию на денежную помощь для уязвимых категорий населения", — говорится в сообщении.

Для получения права на помощь важно соблюсти следующие условия:

Эвакуация произошла в течение последних 45 дней (дата согласно справке ВПЛ); Фактическое проживание в более безопасных населенных пунктах Запорожской области; Не получали денежную помощь от "Каритас Запорожье" или других благотворительных фондов в течение трех месяцев.

Размер финансовой помощи по программе составит для каждого члена

домохозяйства 12 300 грн.

Как подать заявку на выплаты и другие нюансы

Для того, чтобы получить право на денежную помощь для эвакуированных людей, перемещенных из прифронтовых регионов области в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ), необходимо заполнить форму для предварительной регистрации.

После этого окончательная регистрация состоится офлайн в офисе БФ "Каритас Запорожье" по адресу: г. Запорожье, ул. Финальная, 1 "Б".

Граждан призывают не регистрироваться, если их статус и имеющиеся документы не соответствуют требованиям проекта.

Организаторы добавили: если заявители получали аналогичную помощь в течение последних трех месяцев, то не смогут подать заявки повторно.

Денежная помощь будет предоставлена исключительно уязвимым категориям населения из числа переселенцев.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторым гражданам будет предоставлена финансовая помощь на подготовку к холодному сезону. Уязвимые категории получат 19 400 грн на приобретение твердого печного топлива. Оформить выплаты смогут нетрудоспособные граждане и люди с инвалидностью в Сумах. Регистрация будет открыта только до 17 августа этого года.

Также Новини.LIVE писали, что БФ "Рокада" предоставит разовую помощь в Черниговской области. В частности, средства получат домохозяйства, в составе которых есть лица с инвалидностью и пожилые люди. Единовременная выплата не будет превышать 10 800 грн.