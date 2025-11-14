Видео
Видео

Новая выплата в 70 тыс. грн — в Кабмине сказали, для кого помощь

Новая выплата в 70 тыс. грн — в Кабмине сказали, для кого помощь

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 19:40
обновлено: 19:16
Ветераны с инвалидностью получат новую выплату — сколько начислят
Женщина в инвалидной коляске. Фото: УНИАН

Государство будет предоставлять деньги ветеранам с инвалидностью, если они переоборудуют свои автомобили. Выплаты ежегодно планируют начислять более 1 тысячи гражданам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие суммы будут выплачивать ветеранам.

Читайте также:

Подробнее о программе компенсаций для ветеранов

Деньги украинцам будут предоставлять по государственной программе поддержки ветеранов. Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, максимальная сумма, которую будет предоставлять государство — 70 тысяч гривен. Эту выплату ветеранам дадут за переоборудование собственных автомобилей.

Как пояснил в своем Telegram-канале представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, этот пока экспериментальный проект будет действовать для ветеранов с собственными автомобилями в течение двух лет. Предполагается, что денежная компенсация будет назначаться получателям в пределах фактических, документально подтвержденных расходов. Так государство хочет способствовать социальной адаптации людей, получивших инвалидность во время войны, и повысить их мобильность.

Известно также, что 70 тысяч гривен — это единовременная выплата, которую будут предоставлять, если отсутствуют факты аналогичных выплат из государственного, местных бюджетов или других источников.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине с весны 2025 года ветеранам предоставляют компенсацию за аренду жилья. Выплаты дают не всем военным, а четко определенным категориям защитников. Это:

  1. Военные, которые пришли в армию после 24 февраля 2022 года и участвовали в боевых действиях, но еще не получили статус УБД или инвалида войны.
  2. Ветераны со статусом УБД или инвалидностью вследствие войны, которые принимали участие в АТО, ООС или обороне Украины.
  3. Полицейские и спасатели, которые принимали участие в боевых действиях после начала полномасштабной агрессии, но еще не имеют соответствующего статуса.

Размер компенсации зависит от того, в каком городе ветеран снимает себе жилье. Например, во Львове, Киеве или Одессе компенсация составляет более 6 тысяч гривен. А в других населенных пунктах платят от 3 до 4,5 тысячи гривен.

Ранее мы рассказывали о начислении выплат военным, которые получили ранения на войне. Известно, изменился ли размер финпомощи в ноябре. Еще мы писали, что военнослужащим, которые получили инвалидность, должны назначить специальные пенсии. Узнавайте, при каких условиях нужно пройти медосмотр.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
