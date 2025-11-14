Відео
Нова виплата у 70 тис. грн — у Кабміні сказали, для кого допомога

Нова виплата у 70 тис. грн — у Кабміні сказали, для кого допомога

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 19:40
Оновлено: 19:16
Ветерани з інвалідністю матимуть нову виплату — скільки отримають
Жінка в інвалідному візку. Фото: УНІАН

Держава надаватиме гроші ветеранам з інвалідністю, якщо вони переобладнають свої автомобілі. Виплати щороку планують нараховувати понад 1 тисячі громадянам.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які суми виплачуватимуть ветеранам. 

Читайте також:

Детальніше про програму компенсацій для ветеранів

Гроші українцям надаватимуть за державною програмою підтримки ветеранів. Як зауважила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, максимальна сума, яку надаватиме держава — 70 тисяч гривень. Цю виплату ветерани зможуть витратити на переобладнання власних автомобілів. 

Водночас, як пояснив у своєму Telegram-каналі представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, цей наразі експериментальний проєкт діятиме для ветеранів з власними автівками впродовж двох років. Передбачається, що грошова компенсація призначатиметься отримувачам в межах фактичних, документально підтверджених витрат. Так держава хоче сприяти соціальній адаптації людей, які отримали інвалідність під час війни, та підвищити їхню мобільність. 

Відомо також, що 70 тисяч гривень — це одноразова виплата, яку надаватимуть, якщо відсутні факти аналогічних виплат з державного, місцевих бюджетів або інших джерел.

Що ще варто знати 

Нагадаємо, в Україні з весни 2025 року ветеранам надають компенсацію за оренду житла. Виплати надають не усім військовим, а чітко визначеним категоріям захисників. Це: 

  1. Військові, які прийшли до армії після 24 лютого 2022 року та брали участь у бойових діях, але ще не отримали статус УБД або інваліда війни. 
  2. Ветерани зі статусом УБД або інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в АТО, ООС чи обороні України. 
  3. Поліцейські та рятувальники, які брали участь у бойових діях після початку повномасштабної агресії, але ще не мають відповідного статусу.

Розмір компенсації залежить від того, у якому місті ветеран винаймає собі житло. Наприклад, у Львові, Києві чи Одесі компенсація становить понад 6 тисяч гривень. Натомість в інших населених пунктах платять від 3 до 4,5 тисячі гривень. 

Раніше ми розповідали про нарахування виплат військовим, які дістали поранення на війні. Відомо, чи змінився розмір фіндопомоги у листопаді. Ще ми писали, що військовослужбовцям, які отримали інвалідність, мають призначити спеціальні пенсії. Дізнавайтесь, за яких умов потрібно пройти медогляд.

виплати ветерани інвалідність автомобіль особа з інвалідністю військовослужбовці
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
