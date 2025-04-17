Цены на зерно в Украине — сколько стоит тонна 17 апреля

Мужчина держит на ладони пшеницу. Фото: УНИАН

В Украине на аграрном рынке наблюдается рост цен на пшеницу. Культура дорожает на фоне негативных прогнозов относительно уровня урожая в 2025 году.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что сейчас происходит с ценами на пшеницу.

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Средние цены на пшеницу — сколько стоит зерно 17 апреля

На агрорынке накануне Пасхальных праздников возник высокий сезонный спрос на продовольственную пшеницу. Как пишет издание AgroReview, на цены также влияет занятость фермеров в посевной кампании, поэтому на рынке наблюдается дефицит предложений со стороны фермерских хозяйств.

Относительно средних цен на пшеницу в Украине то, как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, по состоянию на 17 апреля тонна зерна стоит 9 758 гривен.

Средние цены на пшеницу растут. Так, 9 апреля зерно торговалось по 9 708 гривен за тонну, а 10 числа оно подорожало до 9 718 гривен. 11 апреля тонна пшеницы подешевела на одну гривну — до 9 717 гривен, однако уже на следующий день показатель вырос до 9 721 гривны.

Фото: Цены на пшеницу. Скриншот

В последующие дни средняя цена на пшеницу достигла отметки в 9 758 гривен. Такая цена держится и сегодня.

Напомним, ранее стало известно, что Европа откажется от торговых мер, благодаря которым Украина получила беспошлинный доступ к рынку ЕС. После 5 июня между Европейским Союзом и Украиной заработают новые правила торговли.

Также мы рассказывали, что посевная кампания 2025 года в Украине уже началась. По состоянию на начало апреля лидерами по посеву яровых зерновых и зернобобовых культур были аграрии из Одесской области.