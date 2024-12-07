Клиентам Новой почты в Великобритании упростили отправку и получение заказов

Документы в почтомате. Фото: ITC.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта" начала предоставлять услуги отправки и получения документов и посылок через почтоматы InPost в Великобритании. Новый сервис включает Соединенное Королевство и Северную Ирландию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Подробнее об услуге

Сеть почтоматов InPost в Великобритании насчитывает более 7000 точек, принимающих посылки до 15 кг и размером не более 41 x 38 x 64 см. "Новая почта" обеспечивает доставку по Соединенному Королевству между Украиной и другими странами, где уже работает: Польшей, Чехией, Германией, Румынией, Словакией, Венгрией, Италией, Испанией, Францией, Австрией, Нидерландами, Литвой, Латвией и Эстонией.

Для отправки посылки через почтомат нужно:

Создать международную отправку (МЭН) на сайте или в мобильном приложении, отметив почтомат как способ отправки. Оплатить доставку онлайн. Получить QR-код. Сканировать QR-код возле выбранного почтомата. Поместить упакованную посылку в открытую ячейку.

Если вы получаете посылку по почтомату в Великобритании, помните: она хранится в почтамате только 2 суток. После этого отправка будет перемещена в сортировочное депо "Новой почты" в Лондоне, а получатель получит SMS-сообщение.

Что еще стоит знать

Напомним, "Новая почта" и "Укрпочта" осуществляют доставку в большинство стран мира. Отправления в соседние страны обычно прибывают в течение трех рабочих дней, а в Западную Европу — до десяти дней. Стоимость услуги зависит от веса и страны назначения.

Мы также писали, что украинцы и предприятия научились работать в условиях отключения электроэнергии, благодаря чему большинство сервисов функционирует стабильно. В частности, почтоматы "Новой почты" остаются доступными даже во время графиков отключения света.