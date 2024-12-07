Клієнтам Нової пошти у Великій Британії спростили відправку та отримання замовлень

Документи в поштоматі. Фото: ITC.ua

Українська логістична компанія "Нова пошта" розпочала надавати послуги відправлення й отримання документів та посилок через поштомати InPost у Великій Британії. Новий сервіс охоплює Сполучене Королівство та Північну Ірландію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Читайте також:

Детальніше про послугу

Мережа поштоматів InPost у Великій Британії нараховує понад 7000 точок, що приймають посилки до 15 кг і розміром не більше 41 x 38 x 64 см. "Нова пошта" забезпечує доставлення по Сполученому Королівству, між Україною та іншими країнами, де вже працює: Польщею, Чехією, Німеччиною, Румунією, Словаччиною, Угорщиною, Італією, Іспанією, Францією, Австрією, Нідерландами, Литвою, Латвією та Естонією.

Для відправлення посилки через поштомат потрібно:

Створити міжнародне відправлення (МЕН) на сайті або в мобільному застосунку, зазначивши поштомат як спосіб відправлення. Сплатити доставку онлайн. Отримати QR-код. Сканувати QR-код біля вибраного поштомату. Помістити запаковану посилку у відкриту комірку.

Якщо ви отримуєте посилку через поштомат у Великій Британії, пам’ятайте: вона зберігається в поштоматі лише 2 доби. Після цього відправлення буде переміщено до сортувального депо "Нової пошти" в Лондоні, а отримувач отримає СМС-повідомлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "Нова пошта" та "Укрпошта" здійснюють доставку до більшості країн світу. Відправлення до сусідніх країн зазвичай прибувають упродовж трьох робочих днів, а до Західної Європи — до десяти днів. Вартість послуги залежить від ваги та країни призначення.

Ми також писали, що українці та підприємства навчилися працювати в умовах відключень електроенергії, завдяки чому більшість сервісів функціонує стабільно. Зокрема, поштомати "Нової пошти" залишаються доступними навіть під час графіків відключень світла.