Новая почта будет доставлять посылки по-новому — что изменится

Мобильное приложение "Новая почта". Фото: novaposhta.ua

Украинская логистическая компания "Новая почта", входящая в группу "NOVA", будет отправлять посылки по-другому. Сеть пунктов выдачи посылок заработает в кафе, магазинах и даже в автозаправочных комплексах.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра компании в соцсети Facebook.

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Для удобства клиентов расширили сеть пунктов выдачи посылок. Теперь их можно встретить в общепитах, торговых точках, аптеках и на территориях АЗС.

"Идешь с работы и постоянно забываешь зайти в отделение за посылкой? Тогда знать, где находится ближайший пункт — просто маст-хэв для тебя. Используй нашу сеть пунктов выдачи и приема посылок, расположенных там, где ты часто бываешь: кафе, АЗК и магазины", — сообщают в пресс-службе.

Как отмечают в Новой почте, в такие точки можно будет отправлять или получать небольшие посылки — весом до 10 кг.

Также в дальнейшем доступна переадресация доставки посылок. Такая услуга в пределах города бесплатная.

Все пункты можно найти в мобильном приложении "Новая почта" или по следующей ссылке компании.

Источник: Новая почта

Больше о Новой почте

Напомним, руководство "Новой почты" решило обновить название компании на "NOVA", убрав слово "почта". Решения объясняют тем, что группа насчитывает уже шесть компаний и выполняет более широкие функции, чем просто предоставление почтовых услуг.

Также мы писали, что клиенты ПриватБанка могут получить банковскую карту, которую доставят "Новой почтой", как в Украине, так и в шести странах Европы. Эта услуга предоставляется абсолютно бесплатно и украинцы могут воспользоваться ею до завершения апреля 2024 года.