Нова пошта доставлятиме посилки по-новому — що зміниться

Нова пошта запрацює по-новому — що зміниться у доставці посилок
Українська логістична компанія "Нова пошта", що входить у групу "NOVA", відправлятиме посилки інакше. Мережа пунктів видачі посилок запрацює у кав'ярнях, магазинах та навіть в автозаправних комплексах.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру компанії у соцмережі Facebook.
Детальніше про нововведення Нової пошти
Як зазначають у компанії, для зручності клієнтів розширили мережу пунктів видачі посилок. Тепер їх можна буде зустріти у закладах громадського харчування, торговельних точках, аптеках та на територіях АЗС.
"Йдеш з роботи і постійно забуваєш зайти у відділення за посилкою? Тоді знати, де знаходиться найближчий пункт — просто маст-хев для тебе. Користуйся нашою мережею пунктів видачі та прийому посилок, розташованих там, де ти часто буваєш: кафе, АЗК та магазини", — повідомляють у пресслужбі.
Як наголошують у Новій пошті, у такі точки можна буде відправляти чи отримувати невеликі посилки — вагою до 10 кілограмів.
Також надалі доступна переадресація доставки посилок. Така послуга у межах міста є безкоштовною.
Усі пункти можна знайти у мобільному застосунку "Нова пошта" чи за наступним посиланням компанії.
Більше про Нову пошту
Нагадаємо, керівництво "Нової пошти" вирішило оновити назву компанії на "NOVA", прибравши слово "пошта". Рішення пояснюють тим, що група налічує вже шість компаній і виконує значно ширші функції, аніж просто надання поштових послуг.
Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.
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