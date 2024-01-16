Нова пошта доставлятиме посилки по-новому — що зміниться

Мобільний застосунок "Нова пошта". Фото: novaposhta.ua

Українська логістична компанія "Нова пошта", що входить у групу "NOVA", відправлятиме посилки інакше. Мережа пунктів видачі посилок запрацює у кав'ярнях, магазинах та навіть в автозаправних комплексах.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру компанії у соцмережі Facebook.

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Як зазначають у компанії, для зручності клієнтів розширили мережу пунктів видачі посилок. Тепер їх можна буде зустріти у закладах громадського харчування, торговельних точках, аптеках та на територіях АЗС.

"Йдеш з роботи і постійно забуваєш зайти у відділення за посилкою? Тоді знати, де знаходиться найближчий пункт — просто маст-хев для тебе. Користуйся нашою мережею пунктів видачі та прийому посилок, розташованих там, де ти часто буваєш: кафе, АЗК та магазини", — повідомляють у пресслужбі.

Як наголошують у Новій пошті, у такі точки можна буде відправляти чи отримувати невеликі посилки — вагою до 10 кілограмів.

Також надалі доступна переадресація доставки посилок. Така послуга у межах міста є безкоштовною.

Усі пункти можна знайти у мобільному застосунку "Нова пошта" чи за наступним посиланням компанії.

Джерело: Нова пошта

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Нагадаємо, керівництво "Нової пошти" вирішило оновити назву компанії на "NOVA", прибравши слово "пошта". Рішення пояснюють тим, що група налічує вже шість компаній і виконує значно ширші функції, аніж просто надання поштових послуг.

Також ми писали, що клієнти ПриватБанку мають можливість отримати банківську картку, яку доставлять "Новою поштою", як в Україні, так і у шести країнах Європи. Ця послуга надається абсолютно безкоштовно, і українці можуть скористатися нею до завершення квітня 2024 року.