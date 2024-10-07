Новая почта ожидает проблемы с доставкой отправлений — известны причины

Отделение почты в странах Европы. Фото: novaposhta.ua

В почтовом операторе "Новая почта" на фоне анонса Налогового комитета ВРУ о намерении введения новых налогов на международные посылки предупредили о последствиях такого решения. Речь идет об угрозе логистического коллапса и серьезных задержках в доставке посылок.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Попершнюк в соцсети Facebook.

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Последствия нового налога на работу компании

Так, совладелец компании решил поведать, какое воздействие может иметь введение новых налогов на интернациональные посылки клиентов. Речь идет о посылках стоимостью от 150 евро.

По его убеждению, соответствующая инициатива является одной из самых плохих для экономики, особенно на фоне повышения налогов и других регуляций.

Ключевая проблема заключается в отрицательном фискальном эффекте от налогообложения посылок. Уже сейчас государство тратит больше на таможенные процедуры, чем поступает доходов от налогообложения.

После снижения налогового порога к бюджетным потерям будут добавлены более дешевые посылки, что увеличит объем убытков.

Как налог повлияет на граждан

По словам Попершнюка, введение новых налогов на посылки затронет миллионы граждан. Они столкнутся с дополнительными налоговыми процедурами, что кроме финансовых убытков для государства приведет к потере поддержки среди украинцев.

"Сейчас мы растаможиваем только 2% посылок, хотя таможенные процедуры проходит каждая посылка, поэтому потери времени составляют почти сутки. Не нужно быть провидцем, чтобы увидеть логистический коллапс и безумные задержки доставки, если под налог попадут все посылки", — сообщил он.

Совладелец "Новой Почты" подытожил, что для увеличения бюджетных доходов без значительного вреда для экономики нужно делать обратное — повышение беспошлинного порога и упрощение таможенных процедур.

На днях в комитете Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике заявили, что льготу на посылки в 150 евро вскоре отменят. Ожидают, что законопроект поддержат и введут, "даже несмотря на возможное недовольство части людей".

Что еще стоит знать

Напомним, с октября Новая почта подготовила своим клиентам ряд изменений. В частности, отменила некоторые платежи и повысила цены на доставку посылок.

Ранее мы писали, что Новая почта отменила плату за популярную услугу. Изменения коснутся тех, кто часто производит интернет-заказы или коммерческие отправления.