Новая почта будет торговать электроэнергией — что об этом известно

Человек выкручивает лампочку. Фото: УНИАН

Группа компаний NOVA, в структуру которой входит почтовый оператор "Новая почта", появится на рынке энергетических услуг. Дочерней компании уже выдали лицензию, по которой фирма будет поставлять ток.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

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Как отмечается, лицензию выдала Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Энергетическая компания группы NOVA получила лицензию на поставку электроэнергии. Отныне "Нова-Энерджи" сможет не только обеспечивать потребности "Новой почты", но и выйти на открытый рынок электроэнергии", — говорится в сообщении.

Что известно о компании "Нова-Энерджи"

Компанию основали в 2024 году для генерации энергии, полученной от солнца. Уже в начале этого года "Новая почта" запустила в работу электростанцию, мощность которой составила 1 МВт. Объект построили на крыше центрального терминала почтового оператора. По информации, которую озвучили в компании, на реализацию проекта потратили 14 млн гривен, он окупится за три года.

Кто из украинцев будет платить больше за электроэнергию

До 30 апреля население и коллективные бытовые потребители будут платить 2,64 грн за кВт-ч на 2 тыс. кВт-ч. Но в мае тариф на свет изменится и составит уже 4,32 грн за кВт-ч.

Напомним, энергетический сектор страны продолжает получать финансовые вливания от стран ЕС на фоне воздушных ударов ВС РФ по украинской энергоструктуре. Так. 1 марта стало известно, что итальянское правительство предоставит Украине 13 миллионов евро на восстановление энергосистемы.

Также отметим, что часть украинцев может воспользоваться льготами при оплате за коммунальные услуги. Мы объясняли, могут ли претендовать на скидки участники боевых действий (УБД).