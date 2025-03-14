Нова пошта торгуватиме електроенергією — що про це відомо

Людина викручує лампочку. Фото: УНІАН

Група компаній NOVA, до структури якої входить поштовий оператор "Нова пошта", з'явиться на ринку енергетичних послуг. Дочірній компанії вже видали ліцензію, за якою фірма постачатиме струм.

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

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Зазначається, що ліцензію видала Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"Енергетична компанія групи NOVA отримала ліцензію на постачання електроенергії. Відтепер "Нова-Енерджі" зможе не тільки забезпечувати потреби "Нової пошти", а й вийти на відкритий ринок електроенергії", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про компанію "Нова-Енерджі"

Компанію заснували у 2024 році для генерації енергії, отриманої від сонця. Вже на початку цього року "Нова пошта" запустила в роботу електростанцію, потужність якої становила 1 МВт. Об'єкт збудували на даху центрального термінала поштового оператора. За інформацією, яку озвучили в компанії, на реалізацію проєкту витратили 14 млн гривень, він окупиться за три роки.

Хто з українців платитиме більше за електроенергію

До 30 квітня населення та колективні побутові споживачі платитимуть 2,64 грн за кВт-год на 2 тис. кВт-год. Але у травні тариф на світло зміниться і становитиме вже 4,32 грн за кВт-год.

Нагадаємо, енергетичний сектор країни продовжує отримувати фінансові вливання від країн ЄС на фоні повітряних ударів ВС РФ по українській енергоструктурі. Так, 1 березня стало відомо, що італійський уряд надасть Україні 13 мільйонів євро на відновлення енергосистеми.

Також зауважимо, що частина українців може скористатися пільгами під час оплати за комунальні послуги. Ми пояснювали, чи можуть претендувати на знижки учасники бойових дій (УБД).