Помощь от международных организаций — как получить 11 тыс. гривен

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы в четырех регионах могут получить денежную помощь по проекту Консорциума Реагирования (Ukraine Reaction Consortium). На выплаты имеют право внутренние переселенцы.

Об этом сообщил благотворительный фонд "Право на защиту".

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Кто может подать заявку и условия

Координированием Консорциума Реагирования занимается французская неправительственная организация ACTED при финподдержке Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Как сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, помощь будет предоставлена внутренне перемещенным лицам, которые сейчас проживают в таких областях:

Днепропетровская;

Запорожская;

Одесская;

Харьковская.

Подавать заявки могут граждане, еще не получавшие соответствующую помощь от фонда "Право на защиту", относятся к категориям уязвимости:

граждане пострадавшие от военных действий (имеют поврежденное/разрушенное жилье) в вышеперечисленных областях;

в домохозяйстве есть лица старше 60 лет;

в домохозяйстве есть трое и более детей;

в домохозяйстве есть дети до двух лет;

в домохозяйстве есть беременные женщины;

в домохозяйстве есть лица, имеющие первую или вторую группы инвалидности.

Информация о работе пунктов регистрации доступна по ссылке.

Какую сумму пособия выплачивают ВПЛ

По программе граждане могут получить выплаты в 3,6 тыс. гривен на человека в месяц. Денежная помощь будет выплачиваться в течение трех месяцев. Таким образом, общая сумма пособия для каждого члена семьи составит 10,8 тыс. грн.

Помощь выплатят единовременно сразу за все три месяца на каждого члена домохозяйства на банковский счет, который нужно предоставить при регистрации.

Деньги на несовершеннолетних и инвалидов/недееспособных лиц получат родители, опекуны, попечители на основе соответствующих документов.

Что еще стоит знать

Напомним, в стране почти 46 тысяч детей-сирот и детей без родительской опеки проживают в семьях опекунов и попечителей, что составляет треть от их общего количества. Для финансовой поддержки таких семей государство предоставляет соответствующие выплаты.

Мы также писали, что Одесская область готовится к летнему оздоровлению и отдыху детей. Всего в регионе планируется открытие 211 пришкольных лагерей, из них 158 — с организацией питания.