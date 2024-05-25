Фінансова допомога на дітей під опікою — як оформити

Дівчинка у вишиванці. Фото: УНІАН

В Україні майже 46 тисяч дітей-сиріт і дітей без батьківського піклування проживають у сім'ях опікунів та піклувальників, що становить третину від їх загальної кількості. Для фінансової підтримки таких сімей держава надає відповідні виплати.

Про це йдеться на порталі Міністерства соціальної політики України.

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Яка допомога передбачена для дітей, над якими встановлено опіку

Розмір допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, становить:

на дітей до 6 років — 6 407,5 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей до 6 років з інвалідністю — 8 970,5 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

на дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (2,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку);

дитина з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн (3,5 прожиткових мінімуми для дітей цього віку).

Ця виплата призначена опікуну, проте кошти належать дитині. Їх можна відкладати на рахунок дитини до того часу, коли вона зможе самостійно ними розпоряджатися, або використовувати на потреби дитини. При цьому опікун повинен подавати звіт про витрачені суми кожні три місяці.

Що потрібно для оформлення допомоги

Для отримання допомоги опікун або піклувальник повинні подати заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання.

Також треба подати наступні документи:

копію рішення органу опіки та піклування або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку про реєстрацію місця проживання опікуна (піклувальника) та дитини;

довідки про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що одержує на дитину опікун чи піклувальник;

медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики розповіли, що у 2024 році українські діти знову зможуть відпочити за державною програмою "єОздоровлення". Кількість закладів, куди можна буде придбати путівки, розшириться.

Ми також писали, що Одеська область готується до літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Загалом в регіоні планують відкриття 211 пришкільних таборів, з них 158 — з організацією харчування.