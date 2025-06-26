Выплаты в 48 тыс. грн — кто сможет получить помощь в 2025 году

Человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве жители и внутренне перемещенные лица (ВПЛ) начнут получать дополнительно денежную помощь в размере 48 тыс. грн в год. Речь идет о выплатах на средства гигиены, которые ранее предоставляли в натуральном виде.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

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"Столица будет оказывать помощь в размере 48 тысяч гривен в календарный год на средства гигиены определенным категориям киевлян, в том числе и ВПЛ", — говорится в сообщении.

В мэрии отметили, что социальная и ветеранская политика считаются основными приоритетами Киева, определенных главой города Виталием Кличко.

Как рассказали в КГГА, право на выплаты будут иметь лишь некоторые категории граждан. А именно:

семьи с детьми до двух лет с инвалидностью или тяжелыми болезнями;

семьи с несовершеннолетними детьми с медицинскими показаниями;

многодетные малообеспеченные семьи с младенцами.

Кроме того, финпомощь получат киевляне, которые защищают страну на фронте, и имеют соответствующие медицинские показания.

С 2019 года гражданам оказывали дополнительную помощь в натуральном виде (гигиенические товары, подгузники и т.д.), а сейчас решили внедрить адресную финансовую помощь на карту.

Такое решение объясняют тем, что дети растут по-разному, и потребности меняются, поэтому обеспечить широкий ассортимент необходимого сложно, особенно, когда тендеры длятся долго. Отныне семьи самостоятельно смогут покупать необходимое.

Объявление. Источник: КГГА

Правила начисления выплат и как получить

Как сообщают в КГГА, всего за полный календарный год граждане смогут получить выплату в размере шести минимальных зарплат. Деньги будут выплачивать ежеквартально, то есть по 12 тыс. грн каждые три месяца.

"Сейчас выделено финансирование для около тысячи человек — такой была потребность на момент разработки изменений. В случае роста потребности — Киев будет искать дополнительные ресурсы", — говорится в сообщении.

Граждане, которые хотят получить помощь, должны написать заявление и подать пакет документов в управление социальной и ветеранской политики по зарегистрированному или задекларированному в столице месту жительства.

Напомним, правительство введет постоянные проверки относительно того, где находятся внутренние переселенцы. Если выяснится, что они более 90 дней провели за границей без уважительной причины, то грозит отмена статуса переселенца.

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