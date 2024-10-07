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Новая денежная помощь на детей — кто может получить 11 тыс. грн

7 октября 2024 11:00
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь до 11 тыс. грн для детей — какие условия программы
Мать с ребенком. Фото: Pexels
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году действует новая правительственная программа помощи для детей, оставшихся без родительской опеки, "Ребенок не один". В ее рамках можно оформить выплаты до 11 тыс. гривен.

Об этом говорится в материалах Министерства социальной политики Украины.

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После получения ребенком статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, на него начисляют выплаты, однако до сих пор законодательство не учитывало потребности в финподдержке семьи, которая принимает ребенка на временное устройство до получения такого статуса.

В связи с этим правительство изменило такую ситуацию. Теперь, согласно разработанного Минсоцполитике постановления, оказывается новая помощь.

Суммы денежной помощи на детей

Размер денежной помощи на детей в рамках программы "Ребенок не один" следующие:

  • 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка;
  • 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, на каждого ребенка с инвалидностью.

В 2024-м размер прожиточного минимума и суммы выплат следующие:

  • дети до шести лет — 2,56 тыс. гривен, соответственно 2,5 прожиточного минимума — 6,4 тыс. гривен, 3,5 прожиточного минимума — 8,97 тыс. гривен;
  • дети от шести до 18 лет — 3,19 тыс. гривен, соответственно 2,5 прожиточного минимума — 7,99 тыс. гривен, 3,5 прожиточного минимума — 11,18 тыс. гривен.

Сумма выплат равна той, какую государство выплачивает в поддержку детей, у которых уже есть статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

 

допомога українцям
Соцпомощь "Ребенок не один". Источник: nssu.gov.ua

Что еще стоить знать

Напомним, в Министерстве соцполитики подготовили постановление "Некоторые вопросы реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи". Документ предусматривает базовые социальные выплаты для украинских граждан.

Также мы писали, что государство осуществляет начисление социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024 году размер пособия вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.

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