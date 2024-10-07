Соцдопомога в Україні — громадянам хочуть виплачувати по 4,5 тис. гривень

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві соцполітики підготували постанову "Деякі питання реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги". Документ передбачає базові соціальної виплати для українських громадян.

Відповідний проєкт опублікували на порталі Федерації профспілок України (ФПУ).

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Розмір та умови надання соціальної допомоги

В урядовому проєкті пропонують надавати базову соціальну допомогу найбільш уразливому в соціальному плані населенню як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.

Очікується, що розмір такої допомоги визначатимуть як різницю між загальним розміром базової величини для кожного члена родини та середньомісячним загальним доходом родини. Йдеться про 4,5 тис. гривень. Так, базова величина для сім’ї визначатиметься:

на рівні 100% від такої базової величини для першого члена родини (уповноваженого представника);

70% від базової величини — для всіх наступних членів сім’ї, відповідно до яких розраховують допомогу.

Базову соцдопомогу призначатимуть виключно за бажанням людини. Водночас не скасовуватимуть право на інший вид соцдопомоги (у разі відмови від отримання базової соцдопомоги).

Як отримати базову соцдопомогу

Отримати допомогу можна буде, надавши заяву про намір та заяву про призначення. Подавати має член сім’ї, який отримує один/кілька з таких видів держдопомоги:

державна соціальна допомога малозабезпеченим родинам;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога на дітей, яких виховують у багатодітних сім’ях;

тимчасова держдопомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, нема змоги утримувати дитину/місце проживання їх невідоме;

допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам;

державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.

Особам, які мають право на пенсійні виплати за віком, розмір базової величини буде пропорційним стажу. Він становитиме у відсотках:

зі страховим стажем до десяти років — 53%;

зі страховим стажем 10-20 років — 62%;

зі страховим стажем 20-30 років — 70%;

зі страховим стажем вище 30 років — 88%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в одному з регіонів українці можуть отримати багатоцільову грошову допомогу від УВКБ ООН у розмірі 10,8 тис. гривень. Реєстрація на виплати доступна лише деяким вразливим категоріям громадян у жовтні 2024 року.

Також писали, що до зимових свят дітям нададуть одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. гривень. Виплати зможуть отримати тільки кілька категорій громадян, якщо подати заявку до 1 листопада 2024 року.