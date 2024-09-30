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Новая денежная помощь для переселенцев — кто и где может получить

30 сентября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Финансовая помощь для переселенцев — где можно получить 11 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Внутренне перемещенные лица могут получить дополнительную многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. Регистрация на выплаты осенью 2024 года будет доступна в Хмельницкой области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Как отмечается, финансовую помощь от ООН могут получить:

  • внутренне перемещенные лица (в течение шести месяцев с момента перемещения);
  • граждане, вернувшиеся в Украину после вынужденного перемещения за границу из-за военных действий.

Также нужно соответствовать одному из критериев уязвимости:

  • в семье есть только один отец или мать с детьми младше 18 лет, пожилых людей (выше 55 лет);
  • ее возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых (выше 55 лет)/пожилой человек воспитывает ребенка или несколько несовершеннолетних детей;
  • есть лица с особыми потребностями (инвалидность или хронические болезни;
  • низкий доход — менее 5,4 тыс. грн на одного члена семьи.

Если человек раньше получал помощь от УВКБ ООН или другого агентства организации, то ему могут отказать в выплате пособия. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи не получали помощь несколько раз или от разных партнеров.

Размер пособия на одного члена семьи составляет около 11 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного гражданина в течение трех месяцев).

Как зарегистрироваться на денежную помощь

Зарегистрироваться на пособие от УВКБ ООН можно по адресу г. Хмельницкий, ул. Каменецкая, 56/16.

За выездом группы в другие населенные пункты для сбора заявок можно следить в Telegram.

"После заполнения формы и в случае соответствия критериям программы вам позвонит сотрудник БФ "Право на защиту" и назначит время приема. Если вы не получили звонка — по крайней мере одно из условий программы не соответствует вашей текущей ситуации, поэтому просим воздержаться от поездки до пункта регистрации", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

Напомним, уязвимые категории граждан, проживающие в Киевской области, могут получить многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. В частности, регистрация на выплаты в сентябре и октябре 2024 года будет доступна в Ирпене.

Также мы писали, что некоторые граждане могут оформить государственную помощь "для малоимущих семей" до 4,5 тыс. грн на одного человека. Известно, какие правила будут действовать с 1 октября 2024 года.

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