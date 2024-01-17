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Новая финансовая помощь от ООН — кто и сколько может получить

17 января 2024 12:33
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Денежная помощь от ООН — кто и как может получить
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Организация Объединенных Наций вводит проект финансовой поддержки граждан Украины. Известно, кто может получить такую помощь и на каких условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Финансовую помощь в размере 10800 гривен от ООН в Украине могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Однако только те люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5 400 грн на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

  • имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
  • возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
  • имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
  • опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Как и где можно получить финансовую помощь ООН

Для того чтобы получить помощь, нужно предоставить следующие документы:

  1. Документ, удостоверяющий личность.
  2. Налоговый номер (необходим для выплаты пособия).
  3. Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
  4. Свидетельство о рождении детей (при наличии).
  5. Номер банковской карты для выплаты пособия.
  6. Личный телефонный номер.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных Благотворительного фонда "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Узнать подробности и задать вопрос можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: [email protected].

Напомним, что в феврале 2024 года украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) массово потеряют материальную помощь. Выплаты будут предоставляться исключительно уязвимым категориям граждан.

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Минреинтеграции
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