Денежная помощь от ООН — кто и как может получить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Организация Объединенных Наций вводит проект финансовой поддержки граждан Украины. Известно, кто может получить такую помощь и на каких условиях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Кто может получить финпомощь от ООН

Финансовую помощь в размере 10800 гривен от ООН в Украине могут получить внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Однако только те люди, которые не получали ее раньше международных организаций, имеют доход менее 5 400 грн на члена семьи. В частности, те, кто принадлежит к уязвимым категориям населения.

Подать заявку на денежную помощь могут семьи, которые:

имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

возглавляют один одинокий или несколько одиноких пожилых людей (от 55 лет) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;

опекают детей без сопровождения или детей, разведенных с родителями.

Как и где можно получить финансовую помощь ООН

Для того чтобы получить помощь, нужно предоставить следующие документы:

Документ, удостоверяющий личность. Налоговый номер (необходим для выплаты пособия). Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.). Свидетельство о рождении детей (при наличии). Номер банковской карты для выплаты пособия. Личный телефонный номер.

Подать заявку на такую помощь можно в пунктах сбора данных Благотворительного фонда "Право на защиту". Найти их адреса можно на интерактивной карте по ссылке.

Узнать подробности и задать вопрос можно на горячей линии УВКБ ООН по номеру: 0 800 307 711 (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00). Или обратиться с письмом по электронной почте: [email protected].

Напомним, что в феврале 2024 года украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) массово потеряют материальную помощь. Выплаты будут предоставляться исключительно уязвимым категориям граждан.