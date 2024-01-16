Гроші від уряду Німеччини — хто може отримати допомогу у січні

Американська валюта. Фото: Unplush

Уряд Німеччини реалізує проєкт із фінансової підтримки українських громадян. Відомо, хто може отримати таку фіндопомогу та на яких умовах.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки.

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Хто може отримати фіндопомогу від Німеччини

Як зазначають у відомстві, державний Ощадбанк почав втілення другого етапу проєкту "Доступ до фінансування та підтримка стійкості ММСП в Україні II" в рамках програми міжнародного співробітництва ReACT4UA.

Фінансову допомогу отримають понад п’ятсот українських дрібних і середніх підприємств та компаній.

Йдеться про надання кредитної підтримки із грантовою часткою.

Загалом на фінансування масштабного проєкту спрямують 4,2 мільйона євро.

Які умови програми допомоги

Для участі в грантовій програмі підприємства мають відповідати таким умовам:

позитивна кредитна історія;

у штаті налічується до 250 працівників, а річний дохід до 10 мільйонів євро;

компанія не отримувала міжнародну технічну допомогу з лютого 2022-го;

немає заборгованості перед державою.

Розміри фінансової допомоги будуть такі:

часка у 30% вартості інвестпроєкту, проте не більше 30 тисяч євро — для релокованих підприємств чи тих, що розташовані на деокупованих територіях;

частка 20% інвестпроєкту, проте не вище 20 тисяч євро — для решти компаній.

Фінпідтримку нададуть бізнесу, що працює:

у сільському господарстві;

у галузі переробки харчових продуктів;

у сфері швейної (текстильної) промисловості;

у галузі переробної промисловості;

в експортно-орієнтованому виробництві.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати грошову допомогу від благодійного фонду World Vision. Можна розраховувати на виплати близько 11 тис. гривень на одного члена родини.

Також ми писали, що з січня 2024 року для низки українців зростуть соціальні виплати. Також очікуються зміни для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).