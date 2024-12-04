Выплаты на детей в 6,5 тыс. грн — условия новой программы

Дети переселенцев. Фото: visitukraine

Украинским детям из малообеспеченных и семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выплатят единовременную денежную помощь. Это предусмотрено новой инициативой правительства.

Об этом сообщает общественная организация "ВПО Украины".

Читайте также:

Детальнее о выплатах в 6,5 тыс. грн

Так, в рамках новой программы "Зимняя поддержка" каждый ребенок до 18 лет из малообеспеченных и семей ВПЛ получит выплаты на проживание в декабре текущего года по 6,5 тыс. грн. Такая же сумма предусмотрена также переселенцам, имеющим инвалидность первой группы.

"Выплаты "Теплая зима" введены в рамках комплексного пакета помощи украинским семьям "Зимняя поддержка". Эта инициатива направлена на поддержку украинских детей в зимний период, в частности, для покупки теплой одежды, обуви и других вещей", — говорится в сообщении.

Кроме того, ко Дню святого Николая дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки и воспитывающиеся в семьях опекунов или попечителей получат помощь. Каждому такому ребенку выплатят по 1 тыс. грн.

В общественной организации уточняют, что выплаченные средства "Зимней поддержки" не будут включать в среднемесячный доход семьи, который принимают во внимание при оформлении различных видов пособий, в том числе жилищных субсидий или пособий на проживание для переселенцев.

Как получить деньги на детей

Как сообщили в Министерстве социальной политики, выплаты в 6,5 тыс. грн предусмотрены для более полумиллиона детей. Денежные средства начислят автоматически. Для этого не потребуют дополнительных заявлений.

Деньги поступят на карточные счета получателей помощи автоматически благодаря цифровым обменам и данным в госреестрах.

Выплаты будут перечислены до конца текущего года.

Напомним, ЮНИСЕФ обновил свою программу поддержки для семей с детьми из опасных регионов. Размер пособия достигает 22 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что во Львове ко Дню Святого Николая помощь выплатят детям погибших военных. Каждый ребенок будет дополнительно 10 тыс. грн.