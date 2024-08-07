Беженцы в Норвегии — как изменилась помощь украинцам в 2024 году

Празднование дня Конституции в Норвегии. Фото: tripmydream.ua

Летом этого года власти Норвегии ужесточили требования к оказанию помощи украинским беженцам. Сейчас могут получать по 520 евро ежемесячно только при выполнении определенных правил.

Об этом говорится в материале Visit Ukraine.

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Изменения в помощи для украинцев

В июле вступили в силу новые правила регистрации украинских беженцев. Теперь украинцы могут подавать заявления в Национальный центр для регистрации в г. Роде или в Регистрационном центре Гардермуэн (Gardermoen registreringssenter), вблизи аэропорта Осло.

Регистрационные пункты в Киркенесе, Тронхейме, Бергене, Ярене и Торпе больше не функционируют. Среди перемен:

теперь в Норвегии нельзя получить временное альтернативное жилье;

беженцы, желающие получать деньги и поддержку государства, должны проживать в центрах приема беженцев, а не в частном жилье;

перестали покрывать расходы, связанные с домашними животными, прибывающими в центр беженцев;

для права на единовременную финансовую помощь в размере 8,2 тыс. евро нужно проживать в Норвегии более года.

Какие выплаты предоставляют беженцам

В 2024 года беженцы из Украины в Норвегии могут получать по 520 евро ежемесячно, если проживают в центрах приема беженцев и зарегистрировались в Национальном центре регистрации.

Также власти стимулируют возвращение домой, выплачивая по 1,5 тыс. евро тем, кто решит вернуться.

Соответствующие изменения призваны усилить контроль за иммиграцией и интеграцией украинских беженцев.

Число беженцев из Украины в 2024 году уменьшилось на 40% по сравнению с предыдущим годом. По информации Норвежской иммиграционной службы, сейчас там проживает более 70 тысяч украинских граждан.

Что еще стоит знать

Напомним, летом 2024 года власти Польши ужесточили требования к оказанию поддержки украинским беженцам. Речь идет об отмене единовременных выплат и сворачивании других программ.

Ранее мы писали, что украинцам доступна государственная денежная помощь для детей, родившихся за границей. Выплаты можно оформить онлайн.