Право на пенсии — как изменились требования к заработной плате во время войны

Женщина работает за компьютером. Фото: Freepik

В Украине действуют специальные нормы законодательства, призванные обезопасить граждан от негативного влияния на будущие пенсии от возможных нестабильных заработков во время полномасштабной войны. Речь идет о случаях снижения размера заработной платы, показатель которой берут для исчисления пенсионных выплат.

Об этом рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Изменение правил исчисления пенсий во время войны

По информации ПФУ, низкие заработные платы граждан во время военного положения не будут иметь негативных последствий на размер пенсий граждан в будущем.

Поскольку некоторые украинцы во время войны начали зарабатывать меньше, власти ввели изменения, позволяющие при исчислении размера пенсии не брать во внимание месяцы, которые пришлись на время военного положения.

Так, закон 2506-IX, внесший изменения в ст. 40 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании по оптимизации заработной платы при исчислении пенсии за периоды страхового стажа во время военного положения", дает право при целесообразности исключить из периода, за который учитывается заработная плата для определения размера пенсии, месяцы дохода, начисленного во время военного положения и еще трех месяцев после его завершения.

Учет дохода для определения пенсии

В Пенсионном фонде отмечают, что для расчета размера пенсионных выплат берут во внимание заработную плату за все периоды страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 года. Зарплата каждого украинца учитывается через индивидуальный коэффициент.

В случае, если у гражданина есть стаж до 1 июля 2000 года, то он имеет законное право выбрать любой пятилетний период своего дохода на выбор независимо от перерывов. Законодательство позволяет для того, чтобы были большие размеры пенсий, выбирать тот период, когда начислялись самые большие зарплаты, ведь в такие периоды коэффициент будет самый высокий.

Ранее мы сообщали, что у украинцев есть возможность сохранения начисления страхового стажа во время войны. Однако воспользоваться таким правом могут только состоятельные граждане, самостоятельно оплатив добровольные пенсионные взносы.

Также писали, как изменились минимальные пенсии в 2025 году. По правилам, размеры таких выплат определяют с учетом возраста, имеющегося стажа, факта трудоустройства. Все это влияет на сумму доплаты.